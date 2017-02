Mouvement El-Islah : Appel à une coordination avec les partenaires politiques

Le secrétaire général du mouvement El-Islah, Fillali Ghouini, a appelé à une coordination avec les partenaires politiques pour lutter contre «le boycott» des prochaines échéances électorales. «Nous devons saisir l'occasion de la campagne électorale pour convaincre les citoyens de l'importance de l'acte électoral dans l'aboutissement du processus politique et l'édification d'institutions fortes et crédibles, à même de préserver le pays et les acquis du peuple», a affirmé M. Ghouini, lors d'un meeting animé à Boumerdès.

Il s'agit également de «parachever le processus démocratique, à la faveur d'un changement positif», a-t-il assuré, appelant les militants de son parti à la nécessaire coordination avec l'ensemble des partenaires politiques, «en vue de contribuer efficacement à l'assainissement des listes électorales».

Il a incité, en outre, les membres de sa formation «à adopter une attitude positive» vis-à-vis des médias, au regard de leur rôle efficace dans l'aboutissement du processus électoral, en transmettant les différentes orientations, idées et discours des partis politiques à l'opinion publique.