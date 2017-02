JOURNÉE D’ÉTUDE SUR LA LOI DE FINANCES : Maîtriser les équilibres financiers

La Chambre du commerce et de l’industrie de la wilaya de Mascara a organisé une journée d’étude sur la loi de finances 2017 au palais des congrès en présence de l’ancien ministre des Finances, M. Abderrahmane Benkhalfa, et de la directrice régionale des impôts d’Oran. Devant un grand nombre d’investisseurs et d’ opérateurs économiques, l’inspecteur général de la wilaya a ouvert la journée par une allocution en disant que la loi de finances a pour but d’encourager l’investissement, vu le recul enregistré au niveau des hydrocarbures et l’orientation de l’État vers l’économie diversifiée ; elle compte également des incitations financières en gardant le volume des transferts sociaux.

Cette loi est venue sur l’instruction du Président de la République pour favoriser la préservation du pouvoir d’achat. Le volume des transferts sociaux est environ de 1.630 milliards DA, ce qui représente 23,5% du budget national. L’inspecteur général a ajouté que la wilaya a récupéré une assiette foncière de 3 ha au niveau des zones d’activité qui sont au nombre de 11, pour être attribuée aux investisseurs dans un but de création de richesse au niveau local. De son côté, M. Benkhalfa a expliqué lors de son intervention devant les opérateurs économiques que cette loi est venue durant une conjoncture difficile pour maîtriser les coûts de fonctionnement de l’Administration publique, y compris l’investissement en matière de modernisation et de numérisation ; maintien des budgets d’équipement a hauteur des capacités de réalisation disponible 2300 milliards de DA. Maintien du niveau des transferts sociaux et subventions explicités aux citoyens et investissement et entreprises productives ; un pouvoir d’achat préservé. Les recettes budgétaires pour l’année 2017 sont de 5.600 milliards de DA avec une fiscalité pétrolière de 2.200 milliards de DA et une fiscalité ordinaire de 3.400 milliards de DA ; pour 2018 il y a lieu de prévoir un montant de 5.700 milliards DA ; une fiscalité pétrolière de 2.300 milliards de DA et une fiscalité ordinaire de 3.400 milliards de DA en basant ces données sur un prix de référence du baril de 50 dollars sur deux ans à venir.

La directrice régionale des impôts a axé son intervention sur les dispositions de la loi de finances 2017 par restitution de l’IRG sur les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis et non bâtis et les revenus provenant de la location des immeubles à usage d’habitation 7% ; les taxes sur les permis de construire comme rapport financier pour les APC ainsi que les certificats de conformité.

Vu l’importance du sujet, plusieurs opérateurs ont posé des questions sur leur avenir en rapport avec les nouvelles lois mises en application dans la nouvelle loi de finances 2017.

L’ex-ministre, M. Benkhalfa, a répondu à l’ensemble des questions tout en s’étalant largement sur le débat qui s’est avéré concluant et bénéfique à plus d'un titre et sous différents aspects de la loi de finances 2017 qui renferme une batterie de mesures et de nombreuses augmentations de taxes et d’impôts, dont la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui passe de 17 à 19%.

A. Ghomchi