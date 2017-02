Université Mouloud-Mammeri : Corriger les dysfonctionnements

Le recteur de l’université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, le professeur Ahmed Tessa, a exprimé, jeudi dernier, son inquiétude sur plusieurs questions inhérentes à la pédagogie au niveau de l’institution qu’il dirige depuis l’été dernier, notamment le déficit en encadrement, le retard dans la réalisation de certaines infrastructures et des dysfonctionnements au niveau de nombreux services.

Invité du forum de la radio locale, le professeur Ahmed Tessa a fait savoir qu’en raison de ces dysfonctionnements, pas moins de 1.700 étudiants ne disposent pas encore de certificat de scolarité pour pouvoir bénéficier de l’hébergement et de la bourse, le projet de réalisation d’une vingtaine de laboratoires de 19 milliards de centimes lancé en 2013 au campus « Bastos » se retrouve aujourd’hui à l’arrêt avec un taux d’avancement de 15% et le taux de consommation du budget alloué aux laboratoires de recherche n’a pas dépassé les 26% en 2016 en sus de la gestion chaotique des bourses de stages à l’étranger et la dégradation de la situation au niveau de certaines résidences universitaires.

Le recteur a fait part de sa détermination à remédier à toutes ces carences héritées des gestions précédentes par le dialogue et la concertation avec l’ensemble des partenaires, sachant que l’effectif estudiantin avoisine les 60.000 étudiants. L’assainissement de la situation financière des enseignants vacataires de l’UMMTO qui remonte à l’année 2015 est l’une des priorités du nouveau recteur qui a annoncé que « toutes les situations ont été examinées et les enseignants concernés par ces retards seront payés au courant de cette année », indiquant que certains enseignants vacataires pourront être confirmés en remplacement des enseignants permanents ayant décidé de partir en retraite dès lors que le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a donné son aval pour la récupération des postes enseignants partants dans l’impossibilité de l’ouverture de nouveaux postes. Pour l’année universitaire 2016-2017, 100 postes d’enseignants et 110 postes de différentes catégories d’encadreurs ont été récupérés par le rectorat pour faire face au déficit, a-t-il également fait part. Concernant les stages de formation de courtes durée à l’étranger offerts aux enseignants, le recteur a estimé que ce procédé doit être revu en réfléchissant sur d’autres moyens efficaces et moins coûteux pour le Trésor public. 575 enseignants ont bénéficié de bourses à l’étranger, à hauteur de 1.100 euros pour chaque bénéficiaire, durant l’année 2016, a-t-il précisé. Le recteur a par ailleurs mis en exergue la nécessité l’attractivité de l’université qu’il dirige pour des étudiants du continent africain, indiquant que plus de 400 étudiants de 35 pays y sont scolarisés. « Ces étudiants étrangers devraient jouer le rôle d’ambassadeurs de l’Algérie dans leurs pays et exploiter cette piste de coopération avec les pays du Sud sur le plan économique », a souligné M. Tessa, avant d’exprimer la disponibilité de l’UMMTO à mettre son savoir -faire scientifique au service des collectivités locales et des entreprises économiques pour réussir le développement local.

Bel. Adrar