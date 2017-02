Séminaire international des huissiers de Justice : À l’épreuve de la modernisation

«L’huissier de justice à l’épreuve de la modernisation et des défis économiques», c’est sur ce thème qu’a été ouvert un séminaire international consacré aux composantes de cette corporation, jeudi à Sétif, en présence du wali, Nacer Maskri, du procureur général représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, du président de la cour de Sétif et des présidents des deux chambres nationale et régionale des huissiers de justice.

Organisée par la chambre régionale de l’est du pays, sous le haut patronage du ministre de la Justice, garde des Sceaux, cette rencontre scientifique la 3e du genre, qui s’est tenue deux jours durant dans la grande salle du Club des avocats, a regroupé les huissiers de la région ainsi que de nombreux magistrats, représentants de notaires, de l’ordre des avocats, trésoriers de wilaya, représentants de la sûreté de wilaya et plusieurs autres intervenants ayant un lien avec la fonction de huissiers de justice.

En s’adressant aux 700 participants émanant de 19 cours de justice, le président de la chambre régionale des huissiers de justice, M. Bouguerne el Khier, ne manquera pas de souligner que ce séminaire s’inscrit dans le cadre des directives du Président de la République et partant, des profondes réformes mises en œuvre dans le secteur de la justice. Une rencontre, dira-t-il, qui vient également en application des résolutions des différentes assemblées générales et consacre ainsi sa juste place à la formation continue afin de permettre à l’huissier de justice d’apporter un plus à l’économie nationale.

Le président de la chambre nationale des huissiers de justice, Bouchachi Brahim, abondera dans ce sens en soulignant l’impact d’ une telle rencontre qui permet d’actualiser les connaissances de l’huissier et l’inscrire dans le processus de modernisation. Il reviendra sur la mission qui lui est assignée aujourd’hui et le rôle qu’il est appelé à jouer au vu des profondes mutations que connaît la société, mettant, lui aussi, l’accent sur les efforts consentis à la formation et dans ce contexte, la convention déjà signée avec l’université de Blida qui sera suivie par des actions analogues à l’est et à l’ouest du pays.

Le président de la cour de Sétif, Haddoud Mohamed, fera état de la place et du rôle de l’huissier dans la dynamique que connaît le secteur de la justice et se penchera notamment sur le volet inhérent à la modernisation, exhortant ainsi toute la corporation à s’intégrer de plain-pied dans cette dynamique du progrès. Comme il consacrera une large part de son temps à l’article 108 de la loi de finances 2017 qui, dira-t-il, constitue un véritable acquis pour la profession et répond aux préoccupations longtemps exprimées pour un recouvrement efficace des deniers de l’Etat et partant, les facilités qu’induiront dans ce contexte les textes d’application.

Après quoi, M. Djilali Belala, procureur général, représentant du ministre de la Justice, garde des Sceaux, procédera à l’ouverture de ce séminaire et mettra en exergue la place de l’huissier de justice et l’intérêt qui lui est consacré au titre des réformes engagées au niveau du secteur pour lui permettre de jouer pleinement son rôle, d’agir sans contrainte dans l’exécution des décisions de justice et des recouvrements tendant à renflouer les caisses du Trésor public. Un séminaire qui est destiné à donner un souffle nouveau à la fonction d’huissier et lui permettre d’agir avec l’efficacité qui se doit à la lumière du nouveau dispositif réglementaire ajoutera-t-il.

F. Zoghbi

M. Alain Negangan, président de la chambre des huissiers de justice du Cameroun :

« L’Algérie est un exemple en Afrique »

Une rencontre scientifique sur laquelle, Alain Negangan, président de la chambre des huissiers de justice du Cameroun dira :

« En Afrique, je dois dire que l’Algérie est un exemple. Les consœurs et les confrères ne lésinent pas sur les moyens pour renforcer les capacités professionnelles et apporter une contribution toujours plus significative au développement de la justice et à sa bonne administration.

Tout cela est notable parce que ce n’est pas un effet de mode, une telle rencontre vise à déboucher sur des recommandations pertinentes qui vont dans le sens de l’amélioration du service public de la justice et, partant, consolider les réformes mises en œuvre du secteur ».

F. Z.