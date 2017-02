L’euro baisse face au dollar : L’effet Donald Trump

L'euro baissait vendredi face à un dollar revigoré par les promesses du Président américain Donald Trump d'une réforme fiscale «phénoménale». L'euro baissait vers midi à 1,0640 dollar contre 1,0658 dollar jeudi vers minuit. La devise européenne gagnait du terrain face à la monnaie nippone, à 120,94 yens pour un euro contre 120,67 yens la veille. Le billet vert aussi montait face à la devise japonaise, à 113,67 yens pour un dollar contre 113,22 yens la veille. «La grosse nouvelle pour les marchés de devises est de nouveau venue jeudi de M. Trump, dont les propos sur une grande réforme fiscale ont donné un coup de pouce au dollar» en cette fin de semaine, a observé Tony Cross, analyste chez TopTradr. «Nous allons annoncer quelque chose dans les deux ou trois semaines qui sera phénoménal en termes d'impôts», a déclaré jeudi le Président des Etats-Unis.

M. Trump n'a pas fourni plus de détails, «mais ces commentaires ont suffi à revigorer» les attentes sur le programme de relance, qui avaient déjà vu le billet vert grimper après son élection, a expliqué Lee Hardman, analyste chez Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ. «Les nouveaux records sur les marchés actions et le bond du dollar sont symptomatiques du fait que les marchés ont grand besoin d'un nouveau stimulus», a commenté Michael Hewson, analyste chez CMC Markets. «Le danger est que... (les promesses) s'avèrent être une illusion et étant donné la tendance du nouveau président au mélodrame, le risque est que celles-ci en soient bien une» car il est «difficile de s'imaginer qu'il pourrait promettre quelque chose de tangible d'ici deux à trois semaines», a prévenu M. Hewson. Depuis le début de l'année, «le dollar avait été mis sous pression car le marché avait déplacé son attention sur la perspective de politiques commerciales plus protectionnistes à attendre pendant la présidence Trump et sur les récentes tentatives de faire baisser le dollar en s'inquiétant de sa force», a noté M. Hardman. En fin de matinée, la livre britannique montait face à la monnaie européenne, à 85,14 pence pour un euro, et se stabilisait face au billet vert, à 1,2497dollar pour une livre.

Le franc suisse se stabilisait face à l'euro, à 1,0668 franc pour un euro, et baissait face au dollar, à 1,0026 franc pour un dollar. La devise chinoise baissait face au billet vert, à 6,8804 yuans pour un dollar contre 6,8691 yuans jeudi après-midi. L'once d'or valait 1.225,24 dollars, contre 1.236,80 dollars jeudi soir. Le cours de l'once de métal jaune souffrait du dollar revigoré et d'une baisse des inquiétudes sur la politique américaine après être monté mercredi à un sommet en trois mois (à 1.244,85 dollars) porté par des investisseurs en quête de sécurité dans un marché alors empreint d'incertitudes élevées.