Objectifs de développement durable du PNUD : Un Algérien lauréat

L'Algérien M'rah Mohamed Djamel Eddine Aboubakr a été choisi par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) un des lauréats d'une recherche mondiale des citoyens relative à la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), selon un communiqué du PNUD. M. M'rah et 16 autres 17 lauréats, venus de 15 pays, ont été choisis parmi des centaines de personnes qui ont soumis des vidéos sur les 17 Objectifs de développements durable. Le lauréat algérien, qui a réalisé une vidéo couvrant le 4e ODD relatif à l'Education de qualité, rejoindra des dizaines d'autres venant du monde entier pour se rendre en Chine afin de rencontrer les premiers «Ambassadeurs Animaux» du PNUD : «deux adorables petits pandas appelés Qiqi et Diandian», a précisé la même source. Ces objectifs mondiaux sont un programme «audacieux visant à éradiquer la pauvreté et à relever les défis les plus urgents du monde d'ici 2030. Les 17 vidéos gagnantes ont été jugées les plus originales et créatives».