Grâce à ses réserves de changeS pour plus de deux années : L’Algérie peut couvrir ses dépenses

Les réserves de changes de l’Algérie, de l’ordre de 114 milliards de dollars, lui permettent de couvrir ses dépenses pour une période de deux années et quatre mois, et lui assurent une sécurité sur le plan économique par rapport à de nombreux pays, a estimé, jeudi à El-Bayadh, l'expert en économie, Abderrahmane Benkhalfa. Lors d’une journée d’étude consacrée à la loi de finances pour 2017 et son impact sur l’investissement et l’entreprise, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie «Kessal», l’ex-ministre des Finances a souligné que, pour la première fois, une loi de finances est établie pour une durée de trois années (2017-2019) sur la base d'une vision, selon laquelle les niveaux de la fiscalité pétrolière régresseraient et la fiscalité ordinaire progresserait durant ces trois années, «ce qui met l’économie nationale à l’abri des soubressauts». M. Benkhalfa a, d’autre part, indiqué que la loi de finances pour 2017 a été élaborée sur la base d’un budget de 6.883 milliards de dinars, soulignant que l’État n’a pas renoncé à ses engagements sociaux, et ce à travers sa politique de soutien des produits de consommation et des secteurs de la santé et de l'habitat, ainsi que les différentes mesures incitatives dans le domaine de la promotion de l’investissement, notamment dans les régions des Hauts Plateaux et dans le sud du pays. Sur le plan économique, le conférencier a affirmé que la stabilité institutionnelle d’un pays, doté d’un grand marché interne, comme c’est le cas de l’Algérie, est considérée comme un préalable essentiel dans l’attraction des investissements étrangers qui ont besoin d’être complétés par des partenaires nationaux et une organisation plus large du marché national, ainsi que la promotion des potentialités de l’Algérie dans différents domaines économiques. L’expert a encore soutenu, lors de cette rencontre ayant regroupé des opérateurs économiques locaux, que l’Algérie est l’un des pays appelés à accueillir les investissements étrangers, au vu de ses recettes, du coût des investissements et du soutien de l’État dans ce domaine.