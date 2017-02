M. Mahmoud Benchekour, président du Comité national interprofessionnel du lait : « Il est urgent de consolider la filière »

Le lait en sachet, l’un des produits stratégiques subventionnés par l’État, pourrait coûter plus cher après la décision de remplacer l’emballage actuel, en plastique, par des briques en carton, a mis en garde, jeudi, M. Mahmoud Benchekour, président du Comité national interprofessionnel du lait (CNIL).

«Le changement du type d’emballage va induire obligatoirement une augmentation de prix», a-t-il déclaré, sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale. L’invité de la rédaction, qui est un professionnel de la filière, estime que «si nous voulons changer cet emballage, nous devons payer un peu plus cher le lait, c’est-à-dire de 5 à 6 DA de plus par litre, c’est le coût de l’Elio pack, le Tetrapack coûte encore plus cher», ce qui supposera une augmentation de près de 20% du prix actuel du litre de lait, soit 25 dinars.

Il y a lieu de rappeler, à ce titre, que le Premier ministre avait instruit les producteurs, en janvier 2014, d’entamer le processus de suppression du sachet de lait et son remplacement par un conditionnement en briques de carton qui offrira au citoyen un produit de «meilleure qualité» et permettra de «préserver l’environnement». Cette mesure devra entrer en vigueur à partir de mars 2017. Le président du Comité interprofessionnel du lait s’est demandé si cette augmentation allait être «supportable pour certaines catégories de gens».

M. Benchekour, qui n’a de cesse plaidé pour un véritable plan de développement de la filière lait, notera, par ailleurs, que le déficit dans la production laitière «est si important», qu’il s’avère urgent de consolider la stratégie nationale pour atteindre l’objectif d’autosuffisance retenu par les pouvoirs publics.

Pour cause, si les besoins en lait de l’Algérie sont estimés, annuellement, à environ 4,5 milliards de litres, soit un déficit de près de 4 milliards de litres/an, couvert par les importations, le taux moyen de consommation par personne étant de 115 litres/an, «nous ne produisons localement qu’entre 600 à 800 millions de litres/an». Cet important déficit dans la production de lait reste imputable à une production fourragère et à un cheptel insuffisants. Le nombre des vaches laitières au niveau national est, en effet, largement inférieur à la norme qui permette de répondre aux besoins exprimés, soit, 200.000 vaches seulement, alors qu’il faudrait environ un million de vaches laitières pour satisfaire la demande. Par conséquent, il est impératif de revoir le mode d'élevage et de maintenir une durée de production des vaches laitières à 5 années, au lieu de 2 à 3 années actuellement. Conscient des enjeux que représente cette filière stratégique, l’État a mis en place une série de mesures destinées à réduire les importations de ce produit subventionné et de promouvoir la production locale. Des avantages ont été concédés en faveur des éleveurs et des opérateurs du secteur, par le biais de l’augmentation de la subvention du lait cru et l’encouragement de l'investissement, en facilitant aux professionnels, l'accès au foncier agricole, pour intervenir, en amont de cette filière, par la création de fermes modernes intégrées pour l'élevage bovin laitier, et la production de céréales et de fourrages dans le cadre de contrats-programmes. Des actions qui visent, en fin de parcours, de baisser les importations de la poudre de lait de 50% à l'horizon 2019. Dans cette perspective, le groupe Giplait va investir dans l'amont de la filière lait, avec la création, durant cette année, d'une filiale spécialisée dans l'élevage de bovins laitiers et la production de lait de vache. «Lait et Giplait» prévoit de lancer, dès cette année, de nouveaux produits, dont le lait pasteurisé conditionné en briques de carton, à base de lait de vache, et qui sera cédé, entre 55 et 60 DA/litre.

D. Akila