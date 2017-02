Le Coin du copiste : 3 artistes et l’Opéra d’Alger auront leur timbre

Le rôle de la philatélie peut s’avérer déterminant voire même crucial dans la fixation de la mémoire collective d’un peuple particulièrement dans le choix du thème de l’image apposée sur le timbre qui donne à l’échelle nationale et mondiale, le caractère historique, économique et culturel d’un pays à travers la reproduction de dessins ou représentations de personnalités notoires dans quelque domaine que ce soit, des figures emblématiques de notre patrimoine ou des pans entiers de notre histoire qui ont une importance, au regard de leur apport riche et avéré pour la société. Cette fixation qui perpétue la fonction jouée par un artiste dans la diffusion de la culture donne une empreinte officielle qui cristallise un talent, une démarche politique, un ensemble d’éléments significatifs qui renvoie à notre identité et à nos traditions les plus authentiques. On sait que le travail des philatélistes algériens s’est tourné dans les années 70 vers la collaboration de grands artistes à l’instar du peintre Issiakhem qui a apporté tout son génie à la confection des timbres et depuis ce recours au domaine de la culture ne s’est jamais arrêté, car les concepteurs et spécialistes de la communication à la poste savent que cette affinité avec nos hommes de culture, peut se révéler payante, s’agissant de la transmission par voie postale des composantes de nos valeurs. On apprend sur un site électronique que le programme des émissions philatéliques pour l’année 2017, a été dévoilé il y a quelques jours et parmi les nouveaux timbres à attendre ces prochains mois beaucoup concernent le secteur de la culture. Outre un timbre sorti aujourd’hui et célébrant la 1re année de l’officialisation de tamazight, un autre autour des bijoux de Tin Hinan prévu à partir du 18 avril, sans parler des théâtres régionaux qui se déclineront en 3 timbres dès le 18 mai, trois timbres rendant hommage à un auteur et deux artistes disparus qui sont Fadhéla Dziria et Warda El Djazairia et auront leurs portraits sur le bout de papier à l’occasion de la journée nationale de l’Artiste, célébrée le 8 juin. Auteur et chercheur célèbre, Mouloud Mammeri, dont on célèbre cette année le centenaire de sa naissance, aura le même privilège le 28 décembre. Du côté des édifices, celui qui soufflera sa première bougie, l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaih, aura l’insigne honneur de rejoindre les personnes et initiatives suscitées à compter du 10 septembre.

L. Graba