67e Berlinale : Tahqiq fel djenna au programme

Le documentaire de fiction Tahqiq fel djenna (Enquête au Paradis), dernière œuvre du réalisateur algérien Merzak Allouache, est programmé au 67e Festival international du film de Berlin (Berlinale) qui s'ouvre jeudi à Berlin, ont indiqué les organisateurs. Programmé dans la sélection "Panorama", une des sections non compétitives destinée à la promotion de nouvelles production, Tahqiq fel djenna, sera projeté aux côtés d'une cinquantaine de films de France, d'Allemagne, du Brésil et du Maroc, entre autres.Le long métrage documentaire, une coproduction franco-algérienne, s'intéresse au phénomène de l'extrémisme religieux —un thème souvent abordé par Allouache dans ses fictions— à travers l'histoire d'un groupe de journalistes menant une enquête sur ce phénomène étranger à la société algérienne. Sorti en 2017, Tahqiq fel djenna a été primé récemment au 30e Festival international des programmes audiovisuels (Fipa) de Biarritz (France).18 films (court, long métrage et documentaire) sont en lice pour l'Ours d'or", la plus haute distinction de la Berlinale. Des œuvres des Etats-Unis, du Mexique et d'Espagne, entre autres, seront projetées hors compétition dans la section "Berlinale Special". Le jury de cette 67e édition qui se poursuivra jusqu'au 19 février est présidé par le réalisateur néerlandais Paul Verhoeven (Basic Instinct, RoboCop, Elle). La Berlinale qui se tient depuis 1951 est un des plus anciens festival de cinéma en Europe et dans le monde où il est considéré comme un des plus grands rendez-vous du 7e art. (APS)