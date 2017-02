Développement durable : Le défi de l’économie verte

La politique nationale prônée par le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement s’inscrit en droite ligne dans un processus dynamique à l’effet d’aboutir à un développement socio-économique durable.

Une telle stratégie, tant est qu’elle réussisse, se propose de répondre aux défis de l’heure qui interpellent notre pays dans ce contexte de mondialisation. Et ces défis sont nombreux. On notera la préservation des écosystèmes, les changements climatiques, la préservation et la valorisation des espaces naturels et des ressources vivantes (faune et flore) et la valorisation des déchets. Le tout reste sous-tendu par l’«indigence» de l’eau dans plusieurs régions du pays.

L’objectif consiste ainsi à atténuer les impacts négatifs de la dégradation de l’environnement sur les différents milieux. Il reste toutefois à le traduire efficacement sur le terrain. Le plan national d’action pour l’environnement et le développement durable (2002-2011) était venu en réponse à la situation critique que l’environnement avait atteinte et qui était estimée en termes de coûts, de dommages et d’inefficiences à 7% du PIB, soit 3,5 milliards de dollars, d’où la réaction rapide du gouvernement par la mise en œuvre d’une stratégie nationale pour atténuer les impacts négatifs de la dégradation de l’environnement sur les différents milieux.



Synergie entre la transition économique et la transition écologique



À l’effet d’aboutir à un développement durable conséquent, et cela par le renforcement du domaine environnemental et social dans les programmes et stratégies sectoriels, le domaine de l’environnement est ainsi constitutionnalisé en mars 2016. Aussi, l’article 19 stipule que «l’État garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles, ainsi que leur préservation au profit des générations futures». Cependant, force est de constater que les dommages environnementaux et les inéfficiences persistants attestent de la faiblesse des moyens mis en œuvre qu’il faudrait renforcer afin de poursuivre la transition environnementale, levier important de la relance de la croissance économique.

Cela étant, il y a lieu de relever un certain nombre de défis aux enjeux centraux qui portent sur la forme de gouvernance, de gestion et d’optimisation des moyens tant humains que financiers qu’il faudrait instaurer et généraliser progressivement. Dans cet ordre d’idées, la bonne gouvernance environnementale à laquelle aspire le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement est conditionnée par la maîtrise de l’information et sa mise à disposition aux différents décideurs, et cela comme outils d’aide à la prise de décision.

Une telle maîtrise devrait permettre d’apprécier le niveau de réussite des objectifs fixés et d’améliorer en continu, les politiques et les démarches à venir.

De même que les enjeux et les défis ayant trait à la maîtrise des bilans et l’évolution des initiatives concernant l’état des milieux dits récepteurs comme, les eaux, les sols, l’atmosphère et l’air. D’autres défis, non moins négligeables, sont à relever et qui touchent au patrimoine naturel, à la biodiversité et aux ressources naturelles, au regard d’une demande toujours croissante de biens et services et les modes de consommation durables…



Défis actuels et futurs à relever



Dans le cadre des fondements de la stratégie de l’environnement et du développement durable, le ministère relève le caractère impératif des actions actuelles et futures que le pays doit mener tant en matière de réponse aux enjeux nationaux et globaux, que ceux liés à la relance de la croissance économique à l’horizon 2035.

Des grands axes stratégiques de la politique environnementale sont ciblés. On notera, entre autres, l’amélioration de la santé et de la qualité de vie. Cinq objectifs s’y déclinent : le contrôle des sources de pollution, la propreté, la potabilité et la durabilité de la ressource en eau, la qualité de l’air aux normes requises et la qualité des sols à assurer. S’agissant du premier point, il y a lieu de rappeler la vision futuriste à l’horizon 2035 qui devra s’articuler autour de l’appui et de l’optimisation des réalisations en matière d’équipements et de développement de l’investissement dans le domaine des déchets, et ce à l’effet de mesurer l’impact environnemental et maîtriser les techniques de traitement et de valorisation auxquelles s’ajoutent les activités de récupération et de recyclage. Pour ce faire, le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement s’attelle à adapter le cadre règlementaire et juridique aux exigences d’une gestion intégrée et efficiente des déchets, et à la promotion d’une économie circulaire qui donnera une impulsion nouvelle à la démarche du secteur en matière de stratégie de développement durable.

À cela s’ajoutent le renforcement et l’optimisation des installations de traitement telles les décharges contrôlées, le renforcement des compétences des services communaux et des EPIC locaux chargés de l’enfouissement des déchets sur les plans technique, organisationnel et financier. La prise en charge de la gestion des déchets ménagers nécessite un certain nombre d’actions comme l’implication du privé dans les différents segments des déchets ménagers, la professionnalisation de ces métiers en matière de collecte et de transport, la poursuite des opérations de réhabilitation des décharges sauvages, pour ne citer que ces volets.



Les engagements de l’Algérie dans la réduction des gaz à effet de serre



L’opération de la mise en place d’un système de veille s’inscrit dans les engagements du pays dans la lutte contre les changements climatiques, à travers la réduction des gaz à effet de serre qui proviennent à plus de 5% des déchets, surtout lorsque l’on sait que l’évolution sans cesse croissante des déchets ménagers et des déchets assimilés atteindra d’ici 2035, 20 millions de tonnes, dont 60% de déchets récupérables, à savoir le papier, le carton, le plastique, le verre et autres…

Le marché du papier dans notre pays est estimé à 500.000 tonnes par an, dont 90% proviennent de l’importation pour un équivalent de 600 millions de dollars par an, mais dont 120.000 tonnes seulement sont récupérées et recyclées. Par ailleurs, la capacité du marché de plastiques en Algérie est de l’ordre d’un million de tonnes consommées chaque année, soit environ 10 kg par habitant et par an. La moitié, soit 500.000 tonnes, est importée. Présentement, il n’existe que sept usines de traitement et de recyclage du plastique tous types confondus pour une capacité de 70.000 tonnes à traiter. C’est dire que cette filière de traitement et de recyclage gagnerait à être multipliée dans notre pays. Pour ce faire, un batterie de mesures à mettre en place devrait permettre l’organisation de réseaux de récupération des déchets par filière, le développement de déchetteries de proximité et de centres de tri. Des mesures d’accompagnement pour l’adhésion des citoyens par le biais d’un système d’information-sensibilisation serait de mise, tout comme la mise en place d’un modèle de financement public-privé de ces activités.



« Eco-Jem », un pionnier de la reprise



Ce système public de reprise et de valorisation des déchets d’emballages fait d’«Eco-Jem» un pionnier dans la dynamisation de l’économie circulaire par la réduction de la quantité des déchets à enfouir, par la promotion des activités de recyclage et de valorisation et la création d’emplois verts. Un autre volet, tout aussi important, a trait à la qualité de l’air. Il n’est pas nécessaire de dire que la pollution nuit à la santé du citoyen, et les recherches épidémiologiques ne cessent d’apporter de nouvelles preuves sur son rôle dans le développement de diverses maladies. L’Organisation mondiale de la santé vient de classer, récemment, le pollution atmosphérique comme cancérigène, estimant qu’il existait suffisamment de preuves scientifiques sur son implication dans le développement du cancer des poumons, classant la pollution de l’air comme la première cause environnementale de morbidité dans le monde. Faut-il également rappeler que la pollution de l’air nuit à la faune et à la flore ? Les concentrations élevées de polluants atmosphériques et l’acidification des précipitations et des sols tendent à perturber et à affaiblir les écosystèmes, les rendant plus vulnérables aux éléments pathogènes. Tous ces effets contribuent à de considérables pertes de récoltes.



2035, un niveau de contrôle de la qualité de l’air à 65%



Le ministère des Ressources en eau et de l’Environnement escompte atteindre un niveau de maîtrise en matière de contrôle de la qualité de l’air évalué à 65% à l’horizon 2035. Pour ce faire, un certain nombre d’actions doivent être engagées. On notera l’élaboration d’un programme de surveillance des émissions dans l’atmosphère en milieu urbain et de réduction des rejets industriels, et cela par la consolidation des réseaux de surveillance de la qualité de l’air, la réduction des émissions dues au trafic routier, le renouvellement du parc automobile aux normes internationales, la promotion de la technologie de motorisation électrique, la promotion des carburants propres comme le GPL et le GNC, etc.



Préservation du capital naturel



Le ministère s’est fixé quatre objectifs dans ce sens, on notera la préservation de la fonctionnalité des écosystèmes et leur résilience, la régénération et la préservation de la biodiversité, la mise en place d’un réseau dynamique d’aires protégées dans le but de préserver la biodiversité, comme il compte identifier et valoriser les biens et les services éco-systémiques.

Ainsi, la stratégie fixée à l’horizon 2030 devrait permettre la protection, l’utilisation durable, la valorisation et la restauration de la biodiversité par le développement de nouveau instruments de gestion et de planification. Ceci dans le but d’enrayer le processus de dégradation des milieux naturels. Les résultats attendus étant la préservation du patrimoine naturel au niveau national et sa valorisation dans le cadre d’un développement durable.

Ainsi, à travers la conservation, la restauration, l’utilisation durable et la valorisation de la biodiversité, le pays compte mieux affronter les défis sociaux, économiques et environnementaux liés aux changements globaux.

Sur un autre volet, à savoir la protection et la préservation du littoral et du milieu marin, il est préconisé une gestion planifiée et intégrée du littoral, car ce dernier est soumis, à l’instar de tous les espaces côtiers de la Méditerranée, aux pressions des activités anthropiques et aux changements globaux, engendrant des impacts négatifs tant sur le milieu côtier que sur les activités socio-économiques qui en dépendent, dont la pêche.



Plaidoyer pour une économie verte



Le ministère préconise, à ce sujet, la restauration et la valorisation de l’économie verte, considérée comme moteur essentiel dans le développement économique et social du pays.

La mise en place d’un cadre réglementaire où s’intégreront les enjeux de la valorisation des ressources de la biodiversité. Les écosystèmes à haute valeur ajoutée pourront ainsi être identifiés et participeront par là-même à la valorisation d’une telle économie.

La désertification, cet autre volet qui retient l’attention des pouvoirs publics, trouve sa définition dans la résilience face à ce phénomène.

Deux objectifs sont ainsi tracés, on note la mise en œuvre des mesures de gestion dans le schéma national de conservation des sols et la mise en œuvre des mesures d’anticipation et de prévention de la désertification.

Sous l’effet des changement climatiques, sécheresse et inondations, l’équilibre du patrimoine de biodiversité est mis en péril et affecte grandement la sécurité alimentaire du pays.

À titre d’exemple, les zones de montagne du Tell sont soumises à une érosion hydrique intense emportant d’importants volumes de terre qui envasent un grand nombre de barrages. À ce sujet, l’ensemencement de tous les barrages par le poisson, dit «grande bouche», est un excellent moyen de désenvasement, puisque ce type de poisson de la famille de la carpe ne se nourrit que de la vase. Le ministère de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche serait ainsi en appel.

Par ailleurs, les parcours steppiques et présahariens qu’on estime à près de 32 millions d’hectares, comptant quelque 16 millions de têtes d’ovins, connaissent une dégradation considérable des parcours et une désertification des espaces qui mettent en péril l’économie pastorale dont vivent près de 4 millions de personnes, et cela malgré les interventions de l’État pour la mise en défens.

Ainsi, à l’effet de parer à une telle situation, une étude du Schéma national de conservation des sols et de la lutte contre la désertification prévoit des mesures institutionnelles, comme la création de l’Observatoire national de la conservation des sols et de la désertification, l’aménageant et la rénovation de 13 oasis sahariennes, le traitement contre l’érosion des plaines céréalières des hauts plateaux, l’intervention sur les massifs forestiers sensibles à l’érosion et la protection des bassins versants des barrages menacés d’envasement.

Dans ce cadre, l’Algérie est déterminée à travailler conformément aux objectifs de la convention-cadre des Nations unies sur les changement climatiques. En outre, un décret présidentiel a été signé au mois d’octobre 2016 portant sur la ratification de l’Accord de Paris sur le climat, du mois de mars 2016.

Ce sont-là autant de défis auxquels le secteur doit faire face. La stratégie existe et les programmes d’action sont clairs, il reste à les concrétiser sur le terrain. Soucieux de l’importance du sujet, le ministre des Ressources en eau et de l’Environnement, M. Abdelkader Ouali, a, dans le cadre de sa récente visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Blida, annoncé qu’«un rapport sur la situation du secteur de l’environnement sera bientôt soumis au gouvernement».

C’est dire l’importance accordée à ce volet, témoin de la constitutionnalisation du secteur. La création de sept institutions dédiées à ce sujet, tels l’Observatoire national de l’environnement et celui du traitement du problème des déchets solides, témoigne on ne peut mieux du souci de l’État de s’aligner au même rang des pays avant-gardistes qui font de l’environnement leur cheval de bataille. Le ministre avait noté cependant «la difficulté de l’ancrage d’une culture environnementale dans la société», qu’il faut malgré tout inculquer au citoyen dans le cadre de la responsabilité sociétale pratiquée dans les pays avancés.

A. C.