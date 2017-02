NOUVELLES De béjaÏa

HABITAT : Des logements pour Oued Ghir et Béjaïa

Le wali, Mohamed Hattab, a effectué une visite d’inspection des chantiers des projets des deux communes de la daïra de Béjaïa.

Dans la commune d’Oued Ghir, le wali a procédé à la pose de la première pierre de 2.270 logements sociaux locatifs sur les 6.920 prévus au nouveau pôle urbain Ighzer Azarif.

Le projet, dont la superficie est de 250 ha, s’inscrit dans le cadre d’une politique urbaine et d’aménagement du territoire qui a pour objectif de répondre à un besoin d’étalement spatial du chef-lieu de wilaya et mettre un terme à l’extension permanente de la ville. Il s’agit d’un nouveau centre capable de participer au fonctionnement économique et de prendre en charge toutes les dimensions (économique, sociale et résidentielle) complémentaires à celles de Béjaïa. L’objectif principal est de réaliser des projets s’inscrivant dans le concept de développement durable. Un parc urbain et de loisirs de 40 ha est inscrit comme une grande composante urbaine du site, il va jouer le rôle de poumon régénérateur et d’espace de détente pour la population. Parallèlement, une zone d’investissement est prévue dans le but de créer une dynamique économique dans la région. Une grande réserve foncière est envisagée pour un éventuel projet structurant. Le site va abriter un total de 11.870 logements, répartis entre différents segments, dont 6.920 logements LPL, 4.900 logements location-vente (AADL) et 50 logements FNPOS avec des équipements publics. En examinant de près la situation de ce pôle urbain, le wali a exhorté les acteurs du secteur de l’habitat a gérer comme il se doit ces projets qui accusent des retards et de réfléchir a réaliser une grande cité digne des nouvelles technologiques. Des cités intelligentes, des cités vertes qui doivent répondre aux attentes des habitants d’une part et de sortir de la routine en allant vers une architecture plus moderne et qui épouse l’histoire et la civilisation de la capitale des Hammadides, en soulignant que chaque projet doit être minutieusement géré de la phase étude à sa réception définitive. De retour à Béjaïa, le wali a inspecté le projet d’échangeur des 4 chemins, à l’entrée de la ville, inscrit en 2004, la réalisation a commencé 8 ans après. Le projet est composé de cinq ponts, dont un déjà achevé, un pont voussoir pour assurer l’enjambement d’une ligne ferroviaire, 8 rampes d’accès et l’aménagement de deux carrefours plans. Le wali a insisté auprès du responsable de l’entreprise pour livrer, vers le début de la saison estivale, ce projet qui désengorgera la circulation sur les entrées et sorties de et vers Béjaïa, sa conception a été recorrigée pour qu’il soit adapté et soit une jonction après la mise en service de la pénétrante Béjaïa-Ahnif (Bouira).

M. Hattab a inspecté le projet de réhabilitation du système d’alimentation en eau potable de la ville, un projet très utile qui permettra d’alimenter la ville en h24 et qui évitera également les multiples fuites. Par ailleurs, le wali a instruit le directeur de l’hydraulique d’éviter des désagréments aux citoyens en veillant à une bonne organisation des chantiers, ainsi qu’à la remise en état initiale des routes à chaque fin de travaux. Certes, la wilaya de Béjaïa est très en retard dans ce secteur aussi, avec un taux de raccordement à l’AEP estimé à 97% et en assainissement avec 95%, d’où la nécessité d’entreprendre prochainement une opération d’assainissement pour améliorer la situation. À la demande du wali, une commission du ministère des Ressources en eau sera dépêchée dès la semaine prochaine, pour établir un diagnostic de ce secteur dans la wilaya. Autre projet important et qui fera le bonheur des émigrés de retour au pays, la réalisation de la gare maritime dont le taux d’avancement est de 75%, et sera mise en service intégralement en mai prochain.

Prévue pour traiter 500.000 passagers et 100.000 véhicules par an, la gare a été réalisée par l’Entreprise portuaire de Béjaïa (EPB) avec une architecture moderne, pour un montant de 3.875 millions de dinars et composée de deux sites, dont un site intérieur d’une superficie de 18.975 m2 sur R+2 destiné à l’embarquement et au débarquement des véhicules et des passagers.

Sur place, le wali a exhorté les architectes du bureau d’études de veiller la prochaine fois pour d’autres projets à l’aspect esthétique, soulignant que ce projet aurait pu épouser l’architecture de la façade extérieure de la gare maritime avec l’environnement qui existe déjà tout au long de la baie, et éviter, ainsi, cette agression et pollution visuelle en défigurant la face ouverte sur la Méditerranée.

emploi

37.541 recrutements en 2016

Le secteur de l’emploi a connu, en 2016, une grande dynamique qui a permis la création de 37.541 nouveaux postes dans différents secteurs d’activité, a souligné Saâoui Smaïl, directeur de l’emploi. Dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle, il a été créé 1.000 postes temporaires en CID, 497 postes en CIP, 193 postes temporaires en CFI et 1.696 postes permanents en CTA , soit un total de 3.386. Pour le programme de l’Agence de développement social, l’année 2016 n’a enregistré aucun nouveau contrat pour les demandeurs en PID et DAIS, par manque de financement, mais l’agence a placé 200 agents temporaires pour l’activité de «Blanche-Algérie» et 672 postes en TUP-HUMO. Par ailleurs, la direction de l’emploi a développé les dispositifs de création de micro-entreprises, avec la création de 2.509 postes permanents, dont 1.233 pour l’ANSEJ, 612 pour la CNAC et 612 pour l’ANGEM. Face aux nombre sans cesse croissant des demandeurs d’emploi, particulièrement les universitaires, la direction de l’emploi a procédé à l’intégration de 30.774 demandeurs dans le cadre de l’emploi classique, et ce en plaçant 131 permanents dans la fonction publique, 8.206 demandeurs dans le commerce, 648 employés permanents dans le budget local, 697 permanents et 19.292 temporaires dans le recrutement classique AWEM, 37 permanents et 1.355 temporaires dans le secteur de l’agriculture et 410 recrutés dans le secteur des PCD et PSD. Selon le même intervenant, des efforts colossaux ont été fournis par les différents services durant l’année 2016, et malgré la conjoncture économique, il y a eu le recrutement de 37.541 employés, dont 23.619 temporaires et 13.922 employés permanents, à travers les différents secteurs d’activité de la wilaya.

déchets ménagers

Un spectacle affligeant

L’insalubrité s’est répandue à travers tous les quartiers de la ville de Béjaïa. Le chef-lieu de la wilaya et plusieurs autres communes sont totalement défigurés par les tonnes d’immondices entassés un peu partout, sur les trottoirs, les places publiques, les aires de jeux, les forêts, les oueds et mêmes devant les édifices des institutions de l’état. L’environnement est irrespirable. Des odeurs nauséabondes se dégagent de partout. Les responsables locaux n’arrivent pas à gérer les déchets ménagers, alors que dire de certains projets d’utilité publique qui accusent des années de retard ? La propreté de l’environnement n’est pas une priorité pour les responsables de Béjaïa. Cet état de fait a été déjà dénoncé par les milliers de visiteurs, ces dernières années. «Béjaïa est sale», c’est le constat amer, mais réel. Face à cette situation, la sonnette d’alarme est tirée. Pour remédier à cette dégradation de l’environnement, une action louable vient d’être initiée et qui mérite une attention particulière et une réflexion commune de l’ensemble des élus et cadres de la wilaya pour concrétiser le projet de dépollution de toute la région de Béjaïa, tel que proposé par le Club 92, association des entrepreneurs franco-algériens présidée par Slimane Azzoug. Pour M. Azzoug, le déchet n’est pas valorisé à sa juste valeur ici à Béjaïa. L’étude présentée par ce club préconise la mise en place d’un dispositif pour le traitement des 400.000 tonnes de déchets produits annuellement par la wilaya. Un projet important créateur d’emploi et de richesse pour les communes. Celui-ci, une fois mis en place, verra le recrutement de plusieurs ouvriers et inclura également le dispositif ANSEJ pour les sous-traitances. Des encadreurs formeront les jeunes pour les faire profiter des nouvelles technologies en matière de traitement de déchets.

M. Azzoug n’omettra pas de mettre l’accent sur la nécessité de faire adhérer la population, notamment pour sa contribution au tri sélectif des déchets, des bacs seront installés dans les quartiers pour assurer une meilleure collecte avant d’être envoyés vers le centre de traitement où seront transformés en matières diverses utiles à l’activité de certains secteurs. Le wali a tenu à féliciter les membres de ce club pour le travail effectué, tout en soulignant qu’il s’agit d’un projet historique pour la wilaya. Les ministères concernés seront tous saisis dans les prochains jours pour lancer ce projet. Selon M. Hattab, «le secteur de l’environnement doit être pris en charge de manière très sérieuse, pour préserver la santé du citoyen. Il faut désormais voir les déchets comme une source de richesse. La wilaya de Béjaïa est une perle qu’on doit préserver, elle va être, grâce à ce projet, la wilaya-pilote en matière de traitement de déchets. Il s’agit d’un challenge qu’il faut lancer. L’environnement est une priorité qui doit commencer par l’éradication des décharges sauvages qui empoisonnent la vie des citoyens».

Pénétrante autoroutière Est-Ouest

Prochaine livraison du tronçon Ahnif-Akbou



Le calvaire des usagers qui empruntent la RN26 reliant Béjaïa à Bouira sera prochainement atténué, avec la livraison du premier tronçon de la pénétrante autoroutière Est-Ouest d’Ahnif à Akbou, à proximité du carrefour de Taharacht, soit 42 km. Cet axe, qui devait être livré en août 2016, a accusé beaucoup de retard par l’entreprise de réalisation chinoise qui a soulevé le retard dans la régularisation de sa situation financière suite au non-paiement des ouvriers du chantier qui ont observés à maintes reprises des actions de protestation sur le site.

Depuis, les choses ont nettement évolué suite à l’intervention du wali auprès de l’ANA. Afin de s’enquérir de l’état d’avancement des travaux, ce dernier a effectué une visite de travail inopinée des chantiers de ce projet qui est directement relié à l’autoroute Est-Ouest. Le wali a entamé sa visite à partir d’Ahnif en parcourant tous le tracé, et inspecté tous les chantiers de cette pénétrante, jusqu’à Béjaïa. Le taux d’avancement de la première tranche est estimé à 95%, et 42 km linéaires de la pénétrante sont déjà achevés, il reste à compléter les travaux de réalisation des signalisations horizontales et verticales. Le wali a instruit le directeur des travaux publics de rattraper le retard dans la mise en service du deuxième tronçon, Akbou à Sidi Aïch, avec l’achèvement du tunnel.