Grand angle : Voyage à blanc ?

lEn inaugurant son mandat de cinq ans, entamé le 1er janvier 2017, le nouveau secrétaire général de l'Onu Antonio Guterres a dit vouloir faire de 2017 «une année pour la paix». Dans un message diffusé à l'occasion du Nouvel An et de son entrée en fonctions, il a exhorté l’ensemble des dirigeants et des acteurs des conflits armés en cours à s’engager avec lui pour atteindre cet objectif qu’il s’est fixé. Moins de deux mois après, place aux actes. Turquie, Arabie saoudite, Emirats arabes unis, Oman, Qatar et Egypte sont les premiers pays visités lors d’une première tournée dans la région. Antonio Guterres doit évoquer avec ses interlocuteurs les problèmes régionaux : négociations autour de la réunification de l'île de Chypre, pourparlers de paix sur la Syrie, conflit israélo-palestinien et conflits en cours au Yémen et en Libye constitueront l’essentiel du menu de son déplacement. Des dossiers lourds hérités de son prédécesseur. M. Guterres aura-t-il plus de réussite que Ban Ki-moon? Il est pour l’heure prématuré de l’affirmer. Et pour cause, si à ce jour ces conflits perdurent, la raison n’incombe pas à l’ONU seulement. En effet, quand bien même l’organisation onusienne a pour premier objectif de maintenir la paix et la sécurité dans le monde, il n’en reste pas moins vrai qu’elle demeure l’otage de certains de ses membres qui sont au Conseil de sécurité et qui recourent à leur droit de veto pour s’opposer à toute résolution qu’elle veut prendre contre un Etat qui viole le droit international. Les exemples ne manquent pas. Ainsi, si le conflit palestino-israélien n’a pas été réglé et si le Sahara occidental n’a pas accédé à son indépendance, pour ne citer que ces cas, c’est parce que les protecteurs d’Israël et du Maroc les soutiennent. L’ONU est de ce fait réduite à faire des constats et à adopter par le biais de son Assemblée Générale des résolutions qui ne seront pas mises en œuvre. Et force est de souligner que cette situation perdurera tant que la réforme de l’ONU n’a pas eu lieu. C’est dire aussi que le résultat de la tournée de Guterres est connu d’avance.

Nadia K.