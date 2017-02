Principe d’une « seule Chine » : Washington pivote

Le Président américain a semble-t-il décidé de tempérer ses déclarations et de se montrer plus rassurant envers le géant asiatique. Le locataire du bureau ovale a tenu jeudi à rassurer son homologue chinois Xi Jinping de son engagement à ne pas remettre en question le principe d’une «seule Chine».A la faveur d’une longue conversation téléphonique, le président Trump a voulu ainsi mettre fin à un début de crispation dans les relations entre les deux puissances. Pour rappel, ces frictions étaient à l’origine d’un appel téléphonique adressé par la présidente taïwanaise, Tsaï Ing-wen, pour féliciter le nouveau président américain et que Pékin en a imputé la responsabilité aux autorités de l'île, qu'elle considère comme une province séparatiste. Les États-Unis, sous la présidence de Jimmy Carter, ont décidé en 1979 de reconnaître la Chine au détriment de Taïwan, dès lors considérée sur le plan diplomatique comme partie intégrante d'une « Chine unique ». Donald Trump, avait pour sa part affirmé sur Twitter que l'initiative de cet appel avait été prise par la présidente taïwanaise. Mais les choses auraient pu s’arrêter à ce stade si ce n’est la déclaration d’Alex Huang, porte-parole de Tsaï Ing-wen, qui en a rajouté une autre couche en déclarant que les deux parties s'étaient

« entendues au préalable avant de prendre contact ». De plus, les États-Unis sont le principal allié politique et le seul fournisseur d'armes de Taïwan malgré l'absence de relations diplomatiques officielles. « Il est intéressant de voir que les États-Unis vendent à Taïwan des milliards de dollars d'équipements militaires, mais que je ne devrais pas accepter un appel de félicitations », avait écrit Donald Trump dans un autre tweet. Cet échange téléphonique intervient alors que les relations entre la Chine et Taïwan se sont dégradées cette année avec l'arrivée au pouvoir sur l'île du Parti démocratique progressiste, la formation indépendantiste de Tsaï Ing-wen. Sur un autre plan purement stratégique, des conseillers de Donald Trump ont laissé entendre qu'il ferait preuve de plus de fermeté que Barack Obama à l'égard de la Chine et qu'il envisageait de renforcer les capacités militaires des États-Unis face à l'influence croissante de la Chine en Asie. On ne connaît toutefois pas les détails de ce plan.

Cependant, l’incident taïwanais et les déclarations de Washington sur les visées de Pékin concernant les îles très disputées en mer de Chine orientale ont fait réagir des membres de la Commission des affaires étrangères du Sénat américain. Pour le démocrate Chris Murphy, Donald Trump a tout à fait le droit de faire évoluer la diplomatie américaine, mais il juge les initiatives du président élu inquiétantes. « Ce qui s'est passé n'est pas une évolution. Ce sont des pivotements majeurs de la politique étrangère sans le moindre plan. C'est comme ça que les guerres commencent », a-t-il écrit sur Twitter. D’autant que la Chine a été l'une des cibles favorites durant la campagne électorale du président élu. Il a notamment promis d'instaurer une taxe de 45 % sur certaines importations en provenance de ce pays, qu'il accuse en outre de manipuler le cours de sa monnaie. Est-ce le début d’un dégel dans les relations ? En tous les cas, le communiqué de la Maison Blanche annonçant que le chef de l'Etat américain avait envoyé à Xi Jinping une lettre dans laquelle il souhaitait une "relation constructive" entre les deux pays, après des accès de tension survenus depuis son élection, peut être interprété comme tel. Mais en politique, l’illusoire s’affirme aussi…

M. T.