Rencontre avec Nazih Berramdane, DG de l’AARC : Bientôt la projection d’un film sur Mandela coproduit par l’Algérie

Pour donner le bilan de l'année 2016 et présenter les projets et perspectives de 2017, le directeur général de l'Agence algérienne pour le rayonnement culturel, Nazih Berramdane, a été l'invité du café littéraire de la radio algérienne, au centre culturel Aïssa-Messaoudi.

Évoquant tout d'abord le méga spectacle " Madiba" en hommage à Neslon Mandela, qui devrait avoir lieu ce soir à l'opéra d'Alger, l'interlocuteur a indiqué que l'AARC projette d'organiser trois à quatre grands événements culturels de cette envergure afin de réconcilier la famille algérienne avec le grand spectacle. "Il s'agit d'une comédie musicale de grande qualité qui rend hommage au père spirituel de la nation arc-en-ciel ", note Berramdane avant d’évoquer la prochaine projection à Alger d'une œuvre cinématographique sur le parcours de Nelson Mandela, un projet dans lequel l'AARC est coproducteur. "Le film s'appelle L'arme de Mandela, c'est une coproduction algérienne, britannique et sud-africaine. Il sera prochainement projeté à Alger, nous attendons juste l’achèvement de la traduction en langue française. C'est un film qui varie entre la fiction et le documentaire, mais surtout qui met l'accent sur la relation de Madiba et l'Algérie... ses idées révolutionnaires sont nées en Algérie ", a-t-il fait savoir.

Cinéma toujours, l'interlocuteur précise que l'AARC est sur 25 projets cinématographiques en cours de réalisation. Pour les perspectives de l'année 2017, Nazih Berramdane indique le renforcement de la collaboration avec différentes institutions et le développement de partenariat avec les entreprises publiques et privées à l'exemple du centre culturel algérien à Paris, espace de rayonnement en France et vers l'Europe, consolider les partenariats de sponsoring et de co-financement, ainsi que de continuer à vulgariser les arts et disciplines plastiques auprès du grand public.

L'interlocuteur a par ailleurs évoqué les résidences culturelles qui ont drainé beaucoup d'artistes au siège de l'agence, à savoir le bijou architectural la villa Abdeltif, il a indiqué que des bibliothèques thématiques plus un club au service des journalistes et artistes seraient bientôt aménagées pour préparer les meilleures conditions aux artistes.

Kader Bentounès