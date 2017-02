Criminalité : 2.360 affaires traitées à Béchar

Entre affaires pénales, criminelles et de droit commun, les différents services de la police du sud-ouest, qui regroupe les trois wilayas de Béchar, Adrar et Tindouf, ont, au cours de l’année 2016, enregistré 2.360 affaires, résolues à hauteur de 80%. Un taux jugé satisfaisant par l’inspecteur régional de la police du sud-ouest qui présentait le bilan annuel des activités de ce corps de sécurité qui, rappelons-le, couvre un territoire de 745.348 km2. Ces affaires ont essentiellement trait à l’atteinte aux biens (698), aux personnes (833) et au trafic de drogue (183) et c’est la wilaya d’Adrar qui enregistre le plus grand nombre d’affaires traitées (1.321), contre 594 à Béchar et 445 à Tindouf. M. Daoud Mohand Chérif, commissaire divisionnaire et inspecteur régional de la police du sud-ouest, n’a pas manqué toutefois de souligner une baisse sensible du nombre de délits par rapport à 2015, même si l’on enregistre dans la région, 7 affaires de meurtre, 43 affaires économiques ayant incriminé 47 personnes. En 2016, ce sont 9 quintaux de kif traité et 13.646 comprimés psychotropes qui ont été saisis par la police, dans le cadre de la lutte contre toute forme de criminalité. En matière de sécurité routière, la région a enregistré 380 accidents de la route, ayant malheureusement entraîné le décès de 19 personnes et causés des blessures à 414 autres individus, même si ces chiffres sont quelque peu en baisse par rapport à 2015, et ce grâce aux efforts constants déployés par les forces de l’ordre public, qui auront eu, à cet effet, à dresser 13.474 contraventions, pour différentes infractions au code de la route. Le bilan des activités annuelles pour 2016 fait aussi état des 105.407 appels téléphoniques aux trois numéros verts de la police, pour des demandes d’interventions en tous genres.

Ramdane Bezza