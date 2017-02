Renversement d’un bus de voyageurs à Médéa : 5 morts et 30 blessés

Cinq personnes ont trouvé la mort et 30 autres ont été blessées suite au renversement, hier tôt à Ouzera (Médéa), d'un bus de voyageurs assurant la ligne Adrar-Alger, a-t-on appris de la Protection civile.

Selon le directeur général de la Protection civile de Médéa, le lieutenant-colonel Nacer Bouchrifi, l'accident s'est produit à 6h25, lorsqu’un bus transportant 35 passagers s'est renversé à l'entrée de Médéa, plus précisément dans la commune d’Ouezra, tuant sur place trois personnes et deux autres lors de leur transfert à l'hôpital.

Trois parmi les blessés sont dans un état grave, a indiqué la source, signalant que les éléments de la Protection civile ont transporté les dépouilles et les personnes blessées vers l'hôpital Mohamed-Boudiaf de Médéa.

L'excès de vitesse ou l'état de fatigue du chauffeur (vu le long trajet) serait à l'origine de l'accident, a indiqué le lieutnant-colonel Bouchrifi.

Sitôt alerté, le wali de Médéa, Mustapaha Ayadi, s'est rendu sur le lieu de l'accident pour s'enquérir de l'état de santé des blessés, moralement soutenus sur place par une équipe de psychologues.



Un mort et quatre blessés Djelfa



À Djelfa, une personne a trouvé la mort et quatre autres ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de jeudi à vendredi, a-t-on appris auprès des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit suite à une collision entre deux véhicules touristiques sur la RN 40 B, au niveau du tronçon reliant Aïn Oussara à Birine, faisant un mort et quatre blessés, précise la même source.

Les blessés âgés entre 10 et 52 ans ont été évacués à l'hôpital de Birine.

Une enquête a été ouverte par les services de sécurité pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

R. S.