Prévention des catastrophes : Formation à la gestion des risques

Une formation théorique et pratique, dans le cadre d'une journée de sensibilisation aux mesures à prendre en cas de catastrophes (séismes, inondations, incendies, asphexie au monoxyde de carbone et autres), a été organisée, jeudi dernier à Alger, par la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger au profit de plus de 140 directeurs d'établissement scolaire relevant de la direction de l'éducation d'Alger-Centre.

Lors de l'ouverture de cette journée, le colonel Mohamed Tighristine, directeur de cette structure, a mis l'accent sur la nécessité de mettre en place un plan de sécurité pour chaque établissement scolaire de la wilaya d'Alger et d'assurer une formation pour les enseignants, les élèves et même les parents sur les mesures à prendre en cas de sinistres.

De son côté, le directeur de l'éducation d'Alger-Centre, Mohamed Khaldi, a salué cette initiative qui permet aux directeurs des établissements éducatifs d'Alger-Centre de recevoir des explications, lors de conférences animées par des experts et de participer à des exercices de simulation, à travers l'utilisation d'un simulateur de séisme.

Après avoir mis l'accent sur les grands efforts consentis par la Protection civile en matière de prévention contre les différents sinistres, M. Khaldi a appelé à la nécessité d'inculquer la culture de prévention aux élèves, aux enseignants, aux personnels administratifs et même aux parents, pour une meilleure intervention et une évacuation sure, en cas de sinistre ou de catastrophe.

Le colonel Farouk Achour, directeur central de la Protection civile, a indiqué que «cette journée, qui a pour thème "Plan de sécurité pour les établissements éducatifs et prévention contre les différents sinistres" a pour but d’ancrer la culture préventive en milieu scolaire».

«L'élaboration d'un plan de sécurité pour tous les établissements scolaires à travers le territoire national constitue une prévention efficace, car permettant de préparer les élèves à mieux agir face à une catastrophe», dit-il. Ce plan comprend des exercices de simulation supervisés par les agents de la Protection civile pour assurer une évacuation, en un temps record, des lieux du sinistre en évitant tout mouvement de panique.

Le directeur de la prévention à la Protection civile, le colonel Farid Nechaf, a estimé nécessaire d'inclure des cours théoriques et pratiques dans le programme des élèves des cycles primaire, moyen ou secondaire, portant sur la prévention contre les sinistres et les catastrophes naturelles.

Le colonel Farid Nechaf a indiqué que «le meilleur moyen de prévention contre les sinistres et catastrophe, dont les inondations et les séismes, demeure l'investissement dans la prévention».

Il a dans sens appelé à doter chaque établissement scolaire d'un plan de prévention spécifique.

À cette occasion, lors de laquelle le simulateur de séisme a été présenté, les enseignants ont participé à un exercice de simulation sur la meilleure attitude à adopter en cas de séisme, la nécessité de garder son self-control et une évacuation des élèves en toute sécurité.



49 décès au monoxyde de carbone



Pour ce qui est des intoxications au monoxyde de carbone, le colonel Farouk Achour, directeur central de la Protection civile, a indiqué que 49 personnes sont décédées par asphyxie au monoxyde de carbone émanant des différents appareils de chauffage au niveau national, depuis le premier janvier de l’année en cours.

L'augmentation sensible du nombre de décès durant cette période est principalement due aux «conditions climatiques rigoureuses et à la chute du mercure, notamment au niveau de la région des Hauts Plateaux qui a enregistré le plus lourd bilan», a indiqué le colonel Achour, en marge d'une journée de sensibilisation au profit des directeurs des établissements éducatifs relevant de la direction de l'éducation d'Alger- Centre, sur le plan de la sécurité au niveau des établissements éducatifs et de la prévention des différents accidents.

Malgré le nombre de décès déploré en moins de deux mois, les interventions des agents de la Protection civile ont permis de sauver d'une mort certaine, 764 personnes au niveau national, a-t-il précisé, ajoutant qu’un million d'interventions ont été enregistrées en 2016 au niveau national, dont 40% au niveau de la wilaya d'Alger.

Évoquant les raisons des asphyxies au monoxyde de carbone, le même responsable a cité «la vétusté des appareils de chauffage, l'absence de maintenance et l'inobservation des règles de raccordements, ainsi que l'installation anarchique».

Dans ce contexte, le directeur de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le colonel Mohamed Teghristine, a souligné «le manque d'aération et l'utilisation d'appareils de qualité médiocre».

Le monoxyde de carbone a coûté la vie à quatre personnes, depuis le début de l'année, au niveau de la wilaya d'Alger, a-t-il indiqué, rappelant que le bilan de l'année 2016 s'élève à 14 décès.

Les services de la Protection civile ont programmé des rencontres similaires au cours des prochaines journées au profit des directeurs des établissements éducatifs relevant des directions de l'éducation d'Alger Ouest et Est.

Wassila Benhamed