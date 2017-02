Stationnement gênant : Que faire ? Qui appeler ?

Être victime d’un stationnement gênant implique des questions souvent urgentes. Que faire si un véhicule est stationné devant la sortie du garage de la maison ou devant un portail sur une voie privée ? Comment le signaler ? À qui doit-on faire appel pour dénoncer cela ? Si le véhicule stationne sans droit en permanence dans une propriété privée avec la mention «défense d’entrer», indiquée par un panneau d’interdiction de stationner ou par la présence d’une barrière ou d’une chaîne interdisant l’accès aux véhicules des non-résidents, les forces de l’ordre peuvent intervenir.

«Il est conseillé de contacter le propriétaire du véhicule, mais s’il n’est pas joignable, ou qu’il refuse de déplacer son véhicule, il est possible de contacter le commissariat le plus proche ou simplement appeler le numéro vert de la police, le 15-48, pour se faire enlever le véhicule gênant», explique le lieutenant Ghoulam. L'immobilisation est gênante dès lors qu'elle bloque la circulation à tout autre passage, qu'il soit piéton, cycliste ou automobiliste. Les cas fréquents de stationnements gênants sont les immobilisations devant un garage, sur un trottoir ou encore sur une voie publique, comme sur la voie de bus. «Mon voisin gare sa voiture dans le virage ou il habite et où j’ai risqué d’avoir à plusieurs reprises un accident face à face avec d’autres véhicules. Il m’a répondu qu’il habitait là. Facile, non ? Et je lui ai dit que moi, j’allais bientôt habiter au cimetière, à cause de lui, mais ça continue», nous confie Kamel. «J’habite en campagne, et, régulièrement, je retrouve des véhicules stationnés devant mon entrée, ce qui m’empêche de sortir ou de rentrer chez-moi. Malheureusement, je suis en bord de route et le seul à avoir un emplacement devant chez-moi. J’ai appelé la gendarmerie qui ne se déplace pas et qui me conseille de frapper à la porte de mes voisins pour qu’ils enlèvent leurs voitures», dit un autre. Ces comportements sont sanctionnables par une verbalisation, avec différents montants d'amende. «L’auteur d’un stationnement gênant doit payer 5.000 dinars d’amende, pour seulement une journée de fourrière, et 50.000 DA, si la voiture est immobilisée pour une période de 10 jours», nous dit M. Benchaoulia, chargé d’étude et de synthèse au cabinet du wali d’Alger. «Il suffit d’alerter les services de sécurité, et la voiture est enlevée en fourrière», conclut-il.

F. L.