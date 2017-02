Le président Abdelaziz Bouteflika adresse un message de condoléances à la famille du Moudjahid Djelloul Khatib : Une vie au service du pays

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a salué, dans un message de condoléances à la famille du moudjahid, Djelloul Khatib, décédé mardi à l’âge de 79 ans, les qualités du défunt et son parcours militant pour la libération du pays du joug colonial et son dévouement dans l’édification de l’Etat national moderne. «C’est avec une profonde affliction que j’ai appris le décès du frère Djelloul Khatib, l’un de nos militants qui ont voué leur jeunesse à la libération du pays du joug colonial et contribué avec abnégation et dévouement à l’édification de l’Etat national moderne pour que vive l’Algérie dans la dignité», écrit le Président Bouteflika. «Nous perdons l’un des compagnons de la première heure qui ont répondu à l’appel de la patrie, et contribué après l’indépendance aux efforts d’édification nationale», ajoute le Chef de l’Etat. «Que pouvons nous face à la volonté de Dieu sinon que de nous résigner et prier le Tout-Puissant d’accorder au défunt Sa sainte miséricorde, de l’accueillir dans Son vaste paradis aux côtés de ceux qu’Il a comblés de Ses bienfaits et entourés de Sa grâce éternelle», a ajouté le Président Bouteflika. De même, que je prie Allah de «prêter réconfort à tous les membres de sa famille, à ses proches, amis et compagnons et m’associe à leur douleur et peine», conclut le Chef de l’Etat dans son massage.