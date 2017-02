Et maintenant ?

La réaction des Palestiniens et des défenseurs d’une solution à deux Etats ne s’est pas fait attendre après la nouvelle loi israélienne en faveur des colons. Unanimement, ils l’ont dénoncée, car elle autorise l'occupant israélien à s'approprier des terrains privés palestiniens sur lesquels des colons israéliens ont construit sans autorisation en Cisjordanie occupée. Le président Mahmoud Abbas, en visite à Paris, a dénoncé «une agression contre le peuple palestinien» et un «vol des terres palestiniennes privées». Le même terme est utilisé par Federica Mogherini, la chef de la diplomatie de l'Union européenne qui a déclaré que le Premier ministre Benjamin «Netanyahu fait du vol la politique officielle d'Israël». Quant au patron de l'ONU, Antonio Guterres, il a averti que la loi, «en infraction avec la loi internationale», aura «d'importantes conséquences juridiques pour Israël». Cette réaction d’une grande partie de la communauté internationale est louable. Mais si elle témoigne de son attachement à la légalité, elle souligne surtout les risques qui découleront d’une telle loi si on venait à laisser faire l’occupant israélien. Et pour cause, pour la communauté internationale cette loi n’est autre qu’un nouvel obstacle à la solution de deux Etats, israélien et palestinien, coexistant pacifiquement, au moment où des initiatives sont prises pour tenter de relancer le processus de négociations en panne. Cependant si les Palestiniens ne peuvent que se réjouir de cette réaction de la communauté internationale qui a été prompte à dénoncer la loi adoptée par le «Knesset» israélien, il n’en reste pas moins qu’ils ne sauraient se suffire de cette condamnation. Il faut agir pour mettre un terme à cette nouvelle agression dont ils sont victimes. Il est attendu une matérialisation dans les faits de cette dénonciation. «Le train qui se met en branle aujourd’hui, a pour terminus La Haye», siège de la CPI, a dit le chef du parti travailliste israélien. Qu’il en soit ainsi alors. Car se taire sur ce vol légalisé par le «Knesset» reviendrait à ouvrir la voie à d’autres mesures et à l’adoption d’autres lois par lesquelles l’occupant israélien voudra poursuivre la spoliation de terres qui ne lui appartiennent pas et maintenir sa politique répressive contre le peuple palestinien. Si aujourd’hui Tel Aviv s’enhardit car persuadée du soutien sans faille de la nouvelle administration américaine qui s’est gardée de tout commentaire, il faudrait que la communauté internationale fasse entendre sa voix et qu’elle dise non au diktat d’Israël qui foule au pied, le droit international.

Nadia K.