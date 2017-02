Algérie - France : Consolider les relations traditionnelles de coopération

M. Bensalah, M. Larbi Ould-Khelifa, M. Sellal et M. Messahel reçoivent la présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée française évaluation dynamique

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée française, Elisabeth Guigou, en visite en Algérie, indique un communiqué de l'institution parlementaire. La rencontre a permis de « passer en revue les relations bilatérales à tous les niveaux, et qui connaissent une excellente dynamique depuis la signature de la convention de coopération stratégique entre les deux pays, ainsi que les moyens de préserver cette dynamique », ajoute la même source.

L'occasion était pour le président de la chambre haute du parlement de souligner « l'importance de la coopération parlementaire dans le renforcement des relations bilatérales et l'instauration de la confiance entre les deux pays », indiquant que « le dialogue basé sur le respect mutuel et une vision objective de la situation dans nos deux pays permet aux deux parties d'avancer vers une coopération fructueuse ». (APS)

------------////////////////

Œuvrer ensemble à hisser le niveau des échanges

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Mohamed Larbi Ould Khelifa, a indiqué que l'Algérie et la France œuvraient ensemble à hisser le niveau de leurs échanges dans un climat marqué par des défis sécuritaires et des mutations politiques effrénées. « Les relations algéro-françaises ont connu une évolution remarquable ces dix dernières années notamment, suite aux visites échangées au plus haut niveau des deux pays », rapporte un communiqué de l'APN, citant M. Ould Khelifa qui a reçu la présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, Elisabeth Guigou. Il a évoqué les résultats positifs perçus à l'issue de ces précédents entretiens avec le président de l'Assemblée nationale et d'autres responsables. Le président de l'APN a estimé que ces entretiens ont révélé une grande entente et une volonté commune de promouvoir la coopération bilatérale sous tous ses aspects, ajoute le communiqué. Dans le même contexte M. Ould Khelifa a mis en avant la nécessité de concrétiser les accords convenus dans le cadre de la Haute commission bilatérale qui représente un des principaux espaces de coopération parlementaire entre les deux pays. Abordant la situation sécuritaire, le président de l'APN a rappelé que l'Algérie qui a lutté seule et le long d'une décennie entière contre le terrorisme est aujourd'hui une source de sécurité et de stabilité et un pôle qui accueille les réfugiés et migrants dans une région qui connaît des crises et des foyers de tension. « L'Algérie encourage le dialogue en tant que moyen unique favorisant le rapprochement de vues entre plusieurs antagonistes au Mali, en Libye et en Syrie », a rappelé M. Ould Khelifa qui a réitéré son appel à permettre au peuple palestinien d'exercer ses droits dans le cadre de la solution des deux Etats, rapporte encore le communiqué. Pour sa part Mme Guigou a affirmé que les parlementaires français suivaient avec intérêt les efforts consentis par l'Algérie pour sauvegarder la paix et la sécurité dans la région soulignant l'importance de la concertation entre l'Algérie et la France, qui sont deux pays confrontés à des défis communs, à leur tête la lutte antiterroriste.

« La France salue les efforts de l'Algérie pour trouver des solutions pacifiques et durables aux crises dans la région notamment son succès à résoudre la crise malienne », a fait savoir la parlementaire française soulignant que ces efforts ont évité aux deux pays les retombées de la crise sur la sécurité de la région. Elle a appelé à fournir l'appui nécessaire au pays sahélo-sahariens pour les aider à surmonter leur crise rendant hommage à l'Algérie pour son soutien à certains pays de la région, telle la Tunisie, pour transcender leurs difficultés et préserver leur sécurité. (APS)

------------////////////////

Concertation et coordination

Le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, a reçu hier à Alger, Mme Elisabeth Guigou, présidente de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale française, en visite en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. Cette rencontre a permis de « procéder à un large échange de vues, notamment dans le domaine parlementaire. Les deux responsables ont convenu de consolider les bonnes relations traditionnelles de coopération qu'entretiennent les deux pays », précise la même source. L'entretien a ensuite porté sur « un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, les conflits dans la sous-région. L'accent a été mis sur l'importance de la concertation et de la coordination pour la recherche des solutions viables et durables à même de garantir la paix et la stabilité dans la région », ajoute-t-on. L'audience s'est déroulée en présence de la ministre des Relations avec le parlement, Ghania Eddalia. (APS)