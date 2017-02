Efforts diplomatiques de l’Algérie au Sahel : La France reconnaissante

La France est «très reconnaissante» au gouvernement algérien pour les efforts diplomatiques accomplis afin de rétablir la paix et la stabilité dans la région, notamment au Mali et en Libye, a indiqué, hier à Alger, la présidente de la commission des affaires étrangères de l’Assemblée française, Elisabeth Guigou. «Nous sommes très reconnaissants au gouvernement algérien pour ce qu’il a entrepris en vue de rétablir la paix au Mali, ainsi que les efforts qui sont déployés pour la résolution de la crise en Libye et qui constitue un souci commun pour nos deux pays», a déclaré la responsable française, à l’issue de son entretien avec le ministre des Affaires maghrébines, de l’Union africaine et de la Ligue des États arabes, Abdelkader Messahel. Soulignant l’importance de la stabilité de la région du Sahel pour la France et l’Europe, Mme Guigou a plaidé pour que les différentes parties libyennes «arrivent à s’entendre», estimant que cela «est important pour la sécurité, la maîtrise du phénomène de l’immigration et la lutte contre la radicalisation». Elle a indiqué «comprendre» le principe que l’Algérie a toujours défendu et selon lequel «ce sont les responsables nationaux qui doivent prendre le destin de leur pays sans ingérence étrangère».

Elle a souligné, en outre, que l’expérience de l’Algérie en matière de lutte contre le terrorisme «doit être un enseignement pour nous», plaidant pour une «diffusion» de cette expérience dans les contacts parlementaires algéro-français. (APS)