Lutte antiterroriste en Méditerranée : Une délégation du Conseil de la nation à Rabat

Une délégation du Conseil de la nation participera, aujourd’hui à Rabat, aux travaux du dialogue 5+5 sur la lutte antiterroriste et l'extrémisme violent en Méditerranée, a indiqué hier un communiqué du Conseil de la nation. Organisée par l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée (AP-UPM) en coordination avec le Parlement marocain, l'ordre du jour de la rencontre comprend plusieurs points dont « les approches sécuritaires de lutte antiterroriste et les réformes requises face à l'extrémisme violent ». La rencontre sera également l'occasion d'aborder « le rôle des établissements éducatifs dans la diffusion des principes de tolérance et de modération ». La délégation algérienne est composée de Tahar Aklil, membre du Conseil de la nation, vice-président de l'AP-UPM et Mohamed Zakaria, membre du Conseil de la nation et membre de l'AP-UPM. Par ailleurs, Azziz Bezzaz, membre du Conseil de la Nation et du Parlement arabe (PA) prendra part à la réunion de la sous-commission chargée de l'examen des systèmes financiers et administratifs du PA, prévue du 9 au 11 février au Caire (Egypte). (APS)