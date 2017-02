Législatives du 4 mai : Intenses préparatifs

Le directeur des affaires juridiques et des libertés publiques au ministère de l’Intérieur : « Toutes les dispositions sont prises pour assurer la réussite du scrutin. »

L’ensemble des dispositions « techniques et administratives » ont été prises pour assurer la réussite du prochain rendez-vous électoral, a souligné, hier, le directeur des Affaires juridiques et des libertés publiques au ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales.

M. Lakhdar Amara a relevé également que l’un des aspects les plus importants dans le processus électoral est celui relatif à l’assainissement du fichier électoral. Ce responsable qui s’exprimait hier sur les ondes de la Chaîne III de la radio nationale a mis en avant toute l’importance de la numérisation du fichier de l’état civil ; de même qu’il a soutenu le fait que la mise en place du registre national de l’état civil permet, en fait, d’avoir une meilleure visibilité du fichier électoral et d’avoir ainsi de meilleurs résultats en matière d’assainissement du fichier.

L’invité de la rédaction a évoqué notamment sur les conditions de « transparence » de ce scrutin et de la « neutralité » de l’administration à son égard. S’attardant sur ces deux questions, l’intervenant rappellera qu’elles sont inscrites dans la Constitution. Il notera, par ailleurs, que « face aux 71 formations politiques à avoir été agréés il fallait avoir une meilleure visibilité du paysage politique et amener, ainsi, tout parti aspirant au pouvoir à être présent dans toutes les circonscriptions du pays ».

Cela étant, précise-t-il, « il ne s’agit nullement d’une mesure visant à exclure quel que prétendant que ce soit ». Le directeur des Affaires juridiques et des libertés publiques rappelle que « dans un passé très récent, il y avait beaucoup de listes indépendantes qui, pour « contourner les souscriptions, se faisaient parrainer par des partis politiques et qu’en échange, des partis sans ancrage dans le pays, faisaient appel à ces listes pour être présents dans le paysage politique. En réponse à une question relative aux conditions requises pour se porter candidat aux élections législatives, M. Lakhdar Lamara signale que celles-ci sont définies par la loi.

Il est question notamment d’être âgé de 25 ans et plus, d’être titulaire de la nationalité algérienne, d’être en règle vis-à-vis du service national et de n’avoir pas fait l’objet d’une condamnation.

Concernant les partis enrôlés au sein d’une alliance, à l’instar de l’Alliance de l’Algérie verte (AAV) et la règle exigeant au moins 4% des suffrages lors des précédentes élections, il a expliqué que celui qui a plus de 4%, « on va considérer qu’individuellement, ils sont plus de 4% ». Il a précisé, dans ce cadre, que dans l’impossibilité de les séparer, du fait qu’ils ont participé avec des listes communes, « on ira vers l’hypothèse la plus favorable ». Questionné sur le corps électoral, M. Amara a indiqué qu’il était de plus de 23 millions d’électeurs.

Le responsable réitérera le fait que « l’administration est totalement neutre et offre toutes les possibilités aussi bien aux partis qu’aux citoyens » en réponse à une question sur la menace d’une éventuelle fraude brandie par l’opposition, aux prochaines élections législatives et locales.

Il a ajouté qu’il fallait cesser avec « cette suspicion de fraude », relevant que depuis toujours, il y avait des représentants des partis au niveau des bureaux et centres de vote qui assistent à toutes les opérations électorales, depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’au dépouillement.

« Je crois que la loi organique relative au régime électoral, que se soit la nouvelle ou l’ancienne, a introduit toutes les garanties possibles et imaginaires pour ce qui (de la régularité) du scrutin », a-t-il soutenu.

Il a expliqué qu’aujourd’hui, il existe une Haute instance de surveillance des élections, « totalement indépendante, et ayant de larges prérogatives », qui peut interpeller qui que se soit, s’il y a infraction.

Concernant la date de la tenue des élections, il a soutenu que cela relevait des prérogatives du Président de la République, qui seul, dispose du pouvoir d’arrêter la date et de convoquer le corps électoral, pour telle ou telle élection.

Interrogé sur la présence des observateurs étrangers aux prochaines échéances électorales, le responsable a précisé le fait, que « pareille décision ne relève pas des prérogatives de son département ».

S’agissant du vote des corps constitués, sujet d’accusation de fraude de la part de l’opposition, il a indiqué que c’était une « question qui devait être évacuée », relevant qu’on faisait « des fixations sur des choses », alors que « ce sont nos enfants, nos frères, des Algériens qui ont le droit de résider partout, de voter là où ils résident ». « Auparavant, il y avait des bureaux spéciaux, maintenant ça n’existe plus », a-t-il argumenté.

Il a ajouté, dans ce cadre, que le droit à la mise à la disposition du fichier électoral est inscrit dans la Constitution.

Evoquant les préparatifs généraux des élections, il a indiqué qu’à chaque fois, « nous avons la prétention d’aller plus loin encore, pour aspirer à un saut qualitatif », ajoutant dans ce cadre, « qu’une proportion de 95% de cartes d’électeurs ont été distribuées, grâce notamment aux brigades mobiles, qui se déplacent chez les gens ».

Concernant les infrastructures, il a indiqué qu’il y aura près de 4.700 infrastructures, soit 388 de plus que la dernière élection.

Pour rappel, le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a signé jeudi dernier, le décret présidentiel portant convocation du corps électoral, pour l’élection, le 4 mai prochain, des membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) ; mettant ainsi en branle le processus de renouvellement, pour un mandat de cinq ans, de la composante de la chambre basse du Parlement.

La loi organique relative au régime électoral du 25 août 2016 stipule dans son article 25, sous réserve des autres dispositions prévues par ladite loi organique, que « le corps électoral est convoqué par décret présidentiel dans les trois mois qui précède la date des élections ». La convocation du corps électoral est intervenue après la révision annuelle des listes effectuée du 1er au 30 octobre dernier. Cette révision a été facilitée par les nouvelles technologies et le registre national de l’état civil. Cela dit, une révision exceptionnelle des listes électorales a débuté hier, mercredi, et devrait s’étaler jusqu’au 22 février courant.



La quasi-majorité des formations politiques a annoncé sa participation aux élections législatives



Sur le plan de l’organisation, les prochaines législatives se dérouleront dans le cadre de la Constitution adoptée en février 2016, qui a institué une Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE) et introduit de nouvelles garanties de transparence et de probité, ayant eu pour corollaire la révision de la loi portant régime électoral. La Haute instance indépendante de surveillance des élections a tenu sa première réunion le 22 janvier. La HIISE est composée de 410 membres, 205 magistrats proposés par le Conseil supérieur de la magistrature, ainsi que de 205 compétences indépendantes choisies parmi la société civile. M. Abdelwahab Derbal, un juriste de formation, ayant assumé diverses fonctions au sein de l’Etat, a été nommé à sa tête après des consultations menées par le cabinet de la présidence de la République, avec l’ensemble des partis politiques agréés.

La Constitution confère à la Haute instance la mission, en toute indépendance, de consolider la crédibilité des élections et de veiller à leur transparence et probité, depuis la convocation du corps électoral jusqu’à la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Elle dispose de larges attributions, dont celle de demander au Parquet la réquisition de la force publique ou de le saisir de faits constatés susceptibles de revêtir un caractère pénal. Quant à la loi organique relative au régime électoral, elle permet, notamment, aux représentants des candidats d’exercer leur droit de contrôle des opérations de vote à toutes les étapes et d’enregistrer leurs contestations et recours dans les procès-verbaux de dépouillement des bulletins de vote.

Elle leur garantit aussi la remise des copies, certifiées conformes à l’original de ces procès-verbaux qui feront foi devant les instances officielles. Après la convocation du corps électoral, les candidats disposent d’un mois pour déposer leurs dossiers.

Chaque liste de candidats présentée doit être parrainée par un parti politique ayant obtenu plus de 4% lors des élections législatives précédentes.

Dans le cas où une liste ne remplit ces deux conditions ou lorsqu’elle est présentée par des candidats indépendants, elle doit être appuyée par au moins 250 signatures d’électeurs de la circonscription électorale concernée pour chaque siège à pourvoir.

Le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, M. Noureddine Bedoui, a affirmé, de son côté, que le gouvernement était déterminé à faire des prochaines échéances électorales « un exemple de transparence et d’ouverture » sur la classe politique qui y participe et tous les organes de surveillance judiciaires et indépendants. M. Bedoui avait appelé les citoyens à « exprimer librement leur volonté et à choisir leurs représentants à travers une participation massive aux prochaines élections » afin de pouvoir poursuivre la mise en œuvre des projets de réforme.

A noter, enfin, la quasi-majorité des formations politiques a annoncé leur participation aux élections législatives.

Soraya Guemmouri

Des bureaux d’inscription mobiles pour les relogés

« Les services de la wilaya d’Alger ont mis en place des bureaux mobiles dans les nouvelles cités pour servir à la réinscription des électeurs relogés », telles sont les nouveautés annoncées par le wali d’Alger.

M. Abdelkader Zoukh, qui s’est exprimé cette semaine en marge de la rencontre régionale consacrée à l’explication des mesures et procédures de préparation de ce rendez-vous électoral, a fait savoir que ce sont des bureaux provisoires qui ont été installés pour faciliter l’inscription des familles dans leurs communes respectives sachant que plus de 52.000 familles avaient été relogées dans la wilaya d’Alger durant les trois dernières années (de 2014 à 2016). « On a pris toutes les mesures et les orientations du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales », a dit le wali qui a donné l’exemple de familles qui habitaient la commune de Bab El Oued et qui résident désormais dans la commune de Birtouta. Des familles qui ont bénéficié de cette initiative de la wilaya. Une wilaya « qui a mis tous les moyens humains et matériels pour la réussite de cet événement», a-t-il précisé, soulignant qu’« un système opérationnel d’évaluation est mis en œuvre pour le contrôle et l’évaluation des responsables ».

Pour sa part le directeur de l’administration local et les élections de la wilaya d’Alger, qui a présenté un état des lieux du déroulement de la préparation des prochaines échéances, a fait savoir que l’introduction des nouvelles technologies dans cette opération, notamment les deux applications liées à la radiation à distance, ont facilité la tâche pour la bonne élaboration des listes. « Nous avons procédé au croisement du registre de l’état civil et celui des décès pour l’établissement d’un vrai fichier électoral ce qui nous a permis de gagner un temps considérable », a-t-il dit. Le responsable a expliqué que « cette opération permettra d’éviter les doubles inscriptions et facilitera la radiation en cas de décès ou un supposé décédé », a-t-il ajouté.



38.000 encadreurs de l’opération électorale sur Alger



Concernant les encadreurs de l’opération électorale, le responsable a annoncé le chiffre de 38.000 encadreurs qui veilleront au grain pour le bon déroulement du scrutin. Un chiffre « important », selon le directeur par rapport au corps électoral, il a également révélé que des centres de vote seront également ouverts dans les nouveaux quartiers.

Il y a lieu de dire que le gouvernement a insisté sur l’importance de la mise à jour du fichier électoral, le recours aux nouvelles technologies et la formation des encadreurs de l’opération électorale.

D’ailleurs, Hocine Mazouz, secrétaire général du ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales, a fait savoir que la prochaine élection bénéficiera des avantages offerts par les nouvelles technologies, dont l’actualisation des listes électorales, grâce au registre national de l’état civil qui évite définitivement la double inscription et facilite la radiation. Le SG a notamment affirmé que « l’organisation des élections politiques est un processus administratif complexe associant de nombreux acteurs en vue d’assurer le bon fonctionnement des institutions démocratiques, l’égalité des électeurs et la sincérité des opérations électorales. L’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la communication dans la préparation des échéances électorales est de nature à contribuer à leur succès », a-t-il dit.

A cet effet, le même responsable a mis l’accent sur l’importance du registre d’état civil pour une meilleure concrétisation de ces opérations, soulignant également l’impact des nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) dans la réussite des préparatifs administratives des élections.

M. Mazouz a également fait savoir que la modernisation de l’administration locale a considérablement soutenu les efforts de préparations aux élections, c’est dans ce contexte qu’il est revenu sur l’importance de la formation dans la consolidation des acquis réalisés jusque-là en matière de modernisation de l’administration.

Il a exhorté, dans ce cadre, les responsables en charge de la gestion des élections à recourir au fichier national d’état civil pour la vérification des données concernant les citoyens pour élaborer une base de données fiable qui sera exploitée dans l’élaboration des listes électorales dans la perspective de leur révision exceptionnelle qui a débuté, hier, pour durer jusqu’au 22 du mois courant, annonçant, à cet effet, l’élaboration d’une cartographie électorale réelle.

De même, M. Mazouz a demandé la mise en place de services dédiés spécialement aux élections qui seront encadrés selon la composante électorale de chaque commune. Ces services seront dotés de tous les moyens nécessaires matériels et humains pour mener à bien leur tâche en insistant toutefois sur la formation des encadreurs et la nécessité de préserver leur impartialité et neutralité durant l’opération de vote. Il a fait savoir que ses services s’attellent encore à actualiser les listes électorales pour éviter les erreurs passées à l’instar des inscriptions multiples. Le responsable, a par ailleurs, souligné que l’administration mobilisera tous les moyens pour permettre à tout le monde d’accomplir ce devoir et droit national dans les meilleures conditions.

Sarah A. Benali Cherif