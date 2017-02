Algérie - Arabie Saoudite : Création d’une unité de médicaments ophtalmologiques

Il s'agit du laboratoire algérien de fabrication de médicaments Huppharma, et la société industrielle pharmaceutique saoudienne Jamjoom Pharma qui vont créer à Constantine une unité industrielle d'une capacité de production de 250 millions flacons de collyres par an. Créée dans le cadre de la règle des 51/49% régissant l'investissement étranger en Algérie, cette société mixte nécessitera, dans une première étape, un investissement de 50 millions de dollars, puis 80 millions de dollars supplémentaires. La convention a été signée par le Pdg de Huppharma, Toufik Belhadj Mostefa, et le représentant de Jamjoom Pharma, Mahmoud Youcef Jamjoom, en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, et de l'ambassadeur d'Arabie saoudite en Algérie, Sami Ben Abdellah Salah.

Dans le cadre de ce projet commun, il s'agira de fabriquer 15 types de produits ophtalmiques de JamJoom Pharma, actuellement importés, a déclaré M. Belhadj Mostefa, qui précise que cette future unité produira, dans une seconde phase, divers autres produits pharmaceutiques. Ceci, a-t-il souligné, entre dans le cadre de la politique du gouvernement visant la réduction de l'importation des médicaments et le renforcement de l'industrie pharmaceutique nationale. Actuellement à 30% de réalisation, l'usine sera livrée durant le premier trimestre de 2018, a indiqué M. Belhadj Mostefa. Pour sa part, le ministre de la Santé a affirmé que cette unité permettra non seulement de réduire encore plus la facture d'importation, mais ouvrira également les portes l'exportation, notamment vers les pays arabes.

Il a ajouté que l'industrie pharmaceutique nationale assure aujourd’hui la satisfaction de 61% des besoins du marché local. Par ailleurs, le Pdg de Huppharma a indiqué que cette nouvelle usine permettra de créer 250 emplois directes et environs 1.000 emplois indirects. Créé il y a 12 ans, le groupe Huppharma compte 4 entreprises couvrant différentes branches de l’industrie pharmaceutique, telles que la production de médicaments génériques, ainsi que la distribution. Il dispose de 4 unités de production indépendantes, alors que 3 autres unités sont en cours de réalisation à Constantine. Basée à Djeddah, l'entreprise saoudienne, présente dans 30 pays, est l'une des principales sociétés pharmaceutiques du Moyen-Orient. (APS)