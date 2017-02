Colaital : La fin du lait en sachet

«Toutes les mesures ont été prises pour que les producteurs de lait se mettent à commercialiser du lait en briques dès le mois de mars prochain», a annoncé le directeur commercial du complexe laitier d’Alger (Colaital).

Mohamed Saïd, qui s’est exprimé à la radio algérienne, a affirmé que le lait ne sera plus commercialisé dans des sachets en plastique, à partir de mars 2017. «Les producteurs envisagent de remplacer cet emballage par des briques en carton, et espèrent réussir à commercialiser 100.000 briques de lait, dans une première phase, avant de se mettre à généraliser ce procédé à travers le territoire national», a-t-il dit, affirmant que les équipements et les matières premières ont été déjà réceptionnées. Concernant une éventuelle hausse des prix du nouveau pack, le même responsable n’a pas été en mesure de confirmer ou d’infirmer l’information. Pour sa part, le PDG du groupe étatique Giplait, Mouloud Harim, a indiqué que les unités qu’il dirige vont commercialiser du lait pasteurisé de vache, dans un emballage en carton, avant le mois de Ramadhan. Il a affirmé que la capacité de production de ce nouveau produit sera de 300.000 litres par jour, tout en précisant que ces deux laits ne seront pas subventionnés. Ils seront vendus, en fonction de la demande, entre 55 et 60 dinars.

Parallèlement, le groupe Giplait annonce qu’il continuera de produire du lait pasteurisé conditionné en sachet. Mais il est clair que les quantités qui sortiront des unités du groupe, qui détient plus de 50% des parts du marché, seront moins importantes que par le passé, puisque avec l’introduction de ces 300.000 litres par jour — environ la moitié de ce qui est produit actuellement par Giplait en lait en sachet —, il sera nécessaire de retirer des quantités de lait en sachet du marché. Il y a lieu de dire que les pouvoirs publics, notamment le Premier ministre Abdelmalek Sellal, avaient déjà demandé aux producteurs de lait de s’orienter vers des emballages «plus sains», affirmant que les sachets en plastique étaient nocifs pour la santé.

L’Algérie se tourne peu à peu vers l’écologie et le conditionnement sain des produits alimentaires, suivant le dicton «doucement, mais sûrement». Selon les experts, les sachets en plastique sont souvent fabriqués à base de matières organiques recyclées, dont certains composants peuvent être toxiques et leur contact avec des produits destinés à l’alimentation est fortement déconseillé, car provoquant à long terme des maladies chroniques qui peuvent atteindre des organes vitaux comme le foie et l’estomac. De surcroît, le sac en plastique coûte aussi cher à éliminer qu’à fabriquer. Par contre, le sac en papier est, quant à lui, un produit biodégradable et présenté comme bénéfique à la fois pour le consommateur et pour l’environnement, à condition qu’il soit issu de produits vierges répondant aux standards internationaux.



Baisse de plus de 18% de la facture d’importation en 2016



Il y a lieu de souligner que la facture d'importation de lait a reculé à 849,2 millions de dollars (usd) en 2016, contre 1 milliard usd en 2015, soit une baisse de 18,66%. Les quantités importées de ce produit (lait en poudre, crèmes de lait et matières grasses laitières utilisées comme intrants) ont également reculé pour s'établir à 358.943 tonnes (t), contre 372.126 t, soit une réduction de près de 3,54%. En effet, le Centre national de l'informatique et des statistiques des Douanes (Cnis) a indiqué que cette réduction de la facture d'importation s'explique non seulement par le recul des quantités importées, mais aussi par la chute des prix à l'importation par l'Algérie de cette denrée alimentaire. Durant les dix premiers mois de l'année 2016, le prix moyen à l'importation par l'Algérie des poudres de lait s'est établi à 2.311 usd/t, contre 2.834 usd/t à la même période de 2015, soit une baisse de 18,5%.

Même tendance baissière enregistrée pour les matières grasses laitières dont le prix moyen à l'importation était à 3.743 usd/t, contre 3.951 usd/t, en recul de 5,3% entre les deux mêmes périodes de comparaison.

Néanmoins, et dans la perspective de réduire les importations de ce produit subventionné et de promouvoir la filière lait, des mesures ont été décidées par le gouvernement en faveur des éleveurs et des opérateurs de ce secteur en augmentant la subvention du lait cru et en encourageant l'investissement, avec l'objectif de baisser les importations de la poudre de lait de 50% à l'horizon 2019.

D'autres mesures de facilitation à moyen terme ont été prises par le gouvernement afin d'asseoir une stratégie de relance de la filière lait. Il s'agit, notamment de l'accès des professionnels de la filière lait au foncier agricole pour leur permettre d'investir en amont de cette filière et concourir au développement des grandes cultures (céréales et fourrages).

Les pouvoirs publics ambitionnent, dans ce cadre, de promouvoir la création de fermes modernes intégrées pour l'élevage bovin laitier et la production de céréales et de fourrages dans le cadre de contrats-programmes.

D’autres dispositions ont été prises afin d'encourager l'utilisation du crédit de campagne «R'fig» pour investir dans la production des fourrages, tandis que les coopératives des éleveurs ont été incitées à recourir à l'exploitation des périmètres irrigués, notamment dans les Hauts Plateaux et le Sud. Aussi, cette nouvelle politique d’encourager la production laitière en amont est à même de permettre de faire émerger une véritable production laitière en Algérie. Les pouvoirs publics se sont rendu compte que l’importation de vaches de première qualité et les aides aux producteurs ne constituent nullement la meilleure manière d’avoir une filière performante, d’où l’approche innovante qui va certainement donner des résultats. Si ce n’est pas à moyen terme, ça le sera sur le long terme.

Sarah A. Benali Cherif