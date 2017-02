Centre des métiers de l’automobile : Une référence

Participant pour la deuxième fois au Salon national de la formation continue et par apprentissage qui a pris fin hier, au palais de la Culture, le Centre de formation des métiers de l’automobile, Renault Algérie Académie, a tenu à présenter une conférence sur «L’approche de Renault-Algérie sur l’apprentissage». Une rencontre animée par son responsable de la formation commerciale & après-vente, Mohamed Berkane, qui précise que ledit centre est destiné au renforcement des compétences professionnelles dans le domaine de la mécatronique.

Fondée en 2008 et s’étalant sur 2.000 m², Renault-Algérie Académie a accueilli, dans un premier temps, les stagiaires du réseau d’agent agréés Renault, or, depuis le 4 mai 2014, ce centre de formation a la possibilité de former toute personne désireuse d’acquérir l’un des nombreux savoirs automobile, et ce grâce à son agrément obtenu auprès du ministère de la Formation professionnelle.

Ce centre de formation peut prendre en charge 4.000 stagiaires par an, toutes formations confondues. Les formations sont basées sur des méthodes pédagogiques variées et garantissent le savoir-faire dans l’application du métier d’avenir.

Selon le représentant du constructeur de la marque au losange, «l’objectif de Renault-Algérie Académie est de faire des stagiaires les meilleurs chacun dans son domaine, et cela grâce aux formateurs experts labellisés par Renault Académie France». Et d’ajouter que «les formateurs spécialisés vont permettre aux stagiaires d’atteindre un niveau de connaissances et de pratique optimum. Les formations diplômantes et mécaniques proposées ont été finement préparées par les experts et hiérarchisées en fonction des cibles de niveau à atteindre».

Pour M. Berkane, au volet formation interne (collaborateurs du réseau Renault- Dacia), après le recrutement, le stagiaire passe par une phase de préformation où il valide des compétences dites pré-requises, sur un système d’information LMS Learning Management System ; ce dernier délivre une attestation de réussite, cette prestation permet aux stagiaires d’accéder aux cursus de Renault-Algérie Académie. La durée de la formation varie en fonction des spécialités. Il indique que depuis que le centre a décroché son agrément, «Renault Académie est en mesure de dispenser des cursus en externe, les spécialités sur lesquelles nous sommes agréés par la direction de la formation de la wilaya d’Alger sont : conseiller vente de 12 jours de formation, électromécanicien (mécatronique) de 34 jours et carrossier de 20 jours».

Chaque cursus est clôturé par une labellisation «Certification», durant laquelle le candidat est mis en face de problématiques réelles qu’il devra résoudre en respectant la méthodologie acquise toute au long des différents cursus.

Renault-Algérie offrira plus de 7 formations diplômantes aux métiers de l'automobile, par des formations en alternance pour une durée de 6 mois, couronnées par un diplôme certifié par l'État. Renault-Algérie Académie ouvre ses portes à tous les stagiaires qui souhaitent se former aux métiers de l'automobile, en vente et en après-vente.

Il est à noter que le Salon a enregistré, tout au long de sa tenue, des conférences, des ateliers et des tables rondes, dans l’objectif d’expliciter les dispositifs, les règlements, la fiscalité, la politique de l’emploi, les carrières, ainsi que les métiers et les programmes des formations.

Par ailleurs, les responsables de cette initiative ont annoncé l'organisation de la 1re édition du Salon régional de la formation et de l’emploi qui doit se tenir du 13 au 15 mars à Sétif, tandis que le 11e Salon national du recrutement aura lieu du 18 au 20 avril à Alger.

Mohamed Mendaci