Centre de Presse d’EL MOUDJAHID, Réinsertion des repris de Justice : Un centre national d’accueil, d’écoute et d’aide

Le président de la Fondation civile pour la réinsertion des repris de justice et la lutte contre la récidive a annoncé, hier au Forum d’El Moudjahid, que son organisation compte tenir, au mois de mars, une conférence nationale, pour traiter des problématiques de la récidive, et ambitionne d’ouvrir un centre national d’accueil, d’écoute et d’aide aux anciens détenus.

Le projet de création d’un centre à Alger, comme expérience-pilote, se fera en coordination avec le ministère de la Solidarité nationale. Selon Amar Hamdini, le département de Mounia Meslem a adhéré pleinement à cette idée, dont l’objectif est d’ouvrir les portes d’un retour à la société, et aussi d’éviter que ces personnes fragiles soient récupérées par, dit-il, le terrorisme, la mafia politico-financière ou encore les perturbateurs de tout bord. Mais, auparavant, l’invité de notre Forum a présenté son organisation, agréée en 2013, qui se veut un espace d’expression pour les anciens détenus et le lieu où ses derniers peuvent saisir la chance de retrouver une place au sein de leur famille et de la société. Cette organisation, dont le nom résume ses missions, existe en fait depuis 2003, sauf, qu’avant 2013, elle portait le nom d’organisation de réinsertion des anciens détenus. De 2003 à 2013, en dépit du fait qu’elle ne disposait pas d’un agrément, elle a tout de même activé sur le terrain ; et fait qu’aujourd’hui, elle est présente dans les 48 wilayas. Cette organisation a pu aider, grâce à des bienfaiteurs, les familles des détenus, en général vivant dans des situations précaires. Cette fondation a-t-elle réussi le pari de la réinsertion des repris de justice ? M. Hamdini avance le chiffre de 800 dans la wilaya d’Annaba, et 1.080 familles ont bénéficié d’une aide. le président de cette fondation, un avocat, connaît bien le fonctionnement de la justice algérienne. Depuis 1999, ce secteur a connu une véritable révolution. Les réformes engagées ont changé beaucoup de choses. Sauf, dit-il, ce qui concerne la prise en charge des détenus. Un grand travail se fait en amont. Les détenus ont la possibilité de suivre un cursus scolaire. Le nombre de bacheliers et de candidats détenteurs du BEM est en augmentation. Mais à la sortie de la prison, dit-il, ils sont livrés à eux-mêmes. Leurs diplômes ne leur permettent pas de trouver un emploi, car ils ont cette étiquette, «repris de justice». C’est là où réside le combat de la fondation, qui milite pour leur offrir un cadre à travers lequel tous les anciens détenus peuvent trouver l’aide nécessaire leur permettant de se «refaire une place» au sein de la société. Pour cet avocat chevronné, nul n’est à l’abri d’une détention. C’est pour cette raison qu’il a invité tous les citoyens à aider à la réussite de cette démarche, pour mettre à l’abri ces enfants, qui risquent, pour manque de prise en charge, revenir à la prison. Même si cette dernière est vécue comme un drame humanitaire, lourd à supporter aussi bien par le détenu lui-même que par sa famille, qui se retrouve ainsi sanctionnée par la société, notre objectif, explique le conférencier, c’est justement de faire en sorte que notre intervention vise également la famille. De son côté, le docteur Djamel Naili, chargé de la communication de la fondation, a posé un autre problème, celui des repris de justice, qui restent stigmatisés par la société et par la justice. Selon l’orateur, ces derniers restent suspects toute leur vie, même s’ils ont décidé de reprendre le bon chemin. Le docteur Naili trouve anormal qu’ils restent dans le viseur des services de sécurité, et au moindre problème, ils sont les premiers accusés.

Devant les juges, poursuit-il, le casier judiciaire, contenu dans le dossier, leur ôte toute présomption d’innocence. Il y a lieu de noter que les membres de cette fondation présentent à chaque fois le modèle canadien, qui a réussi dans le domaine de lutte contre la récidive. Aujourd’hui, cette organisation qui se présente comme la seule activant dans ce domaine estime qu’il est urgent de trouver des réponses à un besoin pressant d’une catégorie d’Algériens guettés par la récidive, faute de système de prise en charge, tant durant la période de détention qu’après la fin de la peine. Pour atteindre cet objectif, la fondation, dont le slogan est «Espoir, travail et réinsertion», se veut un appui aux pouvoirs publics, car insérer un seul repris de justice sur cent, c’est sauver des familles des affres de la délinquance.

Nora Chergui