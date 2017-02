M. Tayeb Louh : « 14 textes législatifs promulgués en 3 ans »

«En l’espace de trois années, ce ne sont pas moins de 14 textes législatifs en relation avec le secteur de la Justice qui ont été promulgués», a indiqué le ministre de la Justice, garde des Sceaux. S’exprimant à l’occasion d’une journée parlementaire organisée lundi au Cercle militaire de Beni-Messous (Alger), à l’occasion du 1er anniversaire de la révision de la Constitution, Tayeb Louh a cité parmi ces lois en relation avec les domaines judiciaire et juridique, le texte portant sur la criminalisation de la violence contre la femme, et le renforcement du cadre juridique de la lutte antiterroriste et la lutte contre le crime organisé en criminalisant le déplacement dans des zones de conflits pour perpétrer, financer et inciter aux actes terroristes.

«Au cours de la même période, notre pays a vu la promulgation de deux lois importantes qui s’inscrivent dans le cadre du renforcement de la protection juridique de certaines catégories vulnérables, dont le texte portant protection de l’enfant et celui portant création du Fonds de pension alimentaire», a-t-il détaillé. Évoquant le code des procédures pénales, le ministre de la Justice a qualifié de «profondes», les réformes introduites au texte en question, et ce à l’effet d’«améliorer» le climat des affaires, et s’est félicité par ailleurs à cet effet de la création de «nouveaux mécanismes» qui ont permis de «renforcer» le pouvoir judiciaire, à travers la «dynamisation» du rôle du parquet. Des réformes qui englobent le «renforcement» du droit du mis en cause, lors de son placement en garde à vue, notamment l’institution du droit «de contacter un avocat et d’informer le parquet de tous les lieux de placement en garde à vue», outre la «confirmation du caractère exceptionnel de la détention préventive et le soutien à l’autorité du juge de siège dans la protection des libertés». Le texte de loi prévoit également, a noté le ministre, «la mise en liberté du prévenu en détention dès la promulgation de la décision du juge d’instruction portant sa libération, en dépit de l’appel du parquet, outre la mise en place d’un système juridique pour la protection des témoins dénonciateurs», et «l’élargissement» du champ de compétences territoriales de la justice nationale aux crimes commis à l’extérieur du pays et portant atteintes aux intérêts fondamentaux de l’Algérie et à ses ressortissants, et ce dans le cadre du «respect» des principes du droit international. Tayeb Louh cite l’amendement de certaines dispositions du code du commerce, relatives aux sociétés à responsabilité limitée (SARL), dans le but d’«encourager» l’investissement, outre la loi relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. «En revanche, nous regrettons le recul observé dans certains pays en matière de libertés et de protection des droits des individus, sous prétexte de la lutte antiterroriste au moment où l’Algérie mène une bataille concernant ces réformes pour garantir ses principes», a-t-il déploré, en assurant que la Constitution de 2016 et les lois, notamment le code de procédures pénales amendé, «consacrent» les «garanties» des libertés et droits, illustrant son argumentaire en affirmant par exemple que dans notre pays, aucun citoyen ne pourrait être «empêché» de voyager à l’étranger sauf sur «décision de justice». Pour le ministre de la Justice, la révision constitutionnelle vient «consacrer» la démocratie et «renforcer» l’État de droit pour lequel le Président de la République a «veillé» à en «ancrer les fondements» et à en «assurer» les conditions de succès. «Grâce à la vision clairvoyante d’Abdelaziz Bouteflika, notre pays a surmonté sa crise (...) et réussi à préserver son unité et sa cohésion, en dépit des graves évènements et soubresauts qui ont secoué la région», a conclu le ministre.

Synthèse S. A. M.