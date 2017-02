Syrie : Ankara dit progresser face à l’« EI » à Al Bab

La Turquie a affirmé hier que les rebelles syriens qu'elle soutient avaient progressé face au groupe Etat islamique (EI) dans son bastion d'Al-Bab, et évoqué un possible engagement de ses forces spéciales pour reprendre la « capitale » jihadiste en Syrie, Raqa. « Au cours des derniers jours, nos forces spéciales, nos soldats et les membres de l'Armée syrienne libre ont réalisé une nette progression » à Al-Bab, a assuré le chef de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu. « La cible suivante, en Syrie, est l'opération de Raqa. Il est nécessaire de mener l'opération de Raqa, non pas avec d'autres groupes terroristes, mais avec les bonnes personnes », a déclaré M. Cavusoglu, faisant allusion aux milices kurdes alliées de Washington dans la lutte contre l'EI, mais qu'Ankara considère comme « terroristes ». « En tant que pays de la région, en tant que pays dans la coalition, nous pouvons engager nos forces spéciales, il est nécessaire que nous le fassions », a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse avec son homologue saoudien, Adel al-Jubeir, en visite à Ankara. La Turquie a lancé fin août une offensive dans le nord de la Syrie pour en chasser l'EI ainsi que les milices kurdes. Après une rapide progression, l'armée turque, qui agit en soutien à des groupes rebelles syriens, est engagée depuis plusieurs semaines dans des combats meurtriers à Al-Bab. De violents affrontements s'y sont déroulés dans la nuit de mardi à mercredi entre les rebelles syriens soutenus par l'armée turque et l'EI. Six civils ont été tués et 12 blessés dans la nuit dans les frappes turques. Ankara assure régulièrement faire tout son possible pour éviter les pertes civiles. Citant l'armée turque, l'agence progouvernementale Anadolu a pour sa part rapporté hier que 58 « terroristes » et deux soldats turcs avaient été tués dans les combats de la nuit. Les forces du régime de Bachar al-Assad, soutenues par la Russie, ont récemment lancé une offensive vers Al-Bab, désormais assiégée de toutes parts. Il n'est pas clair s'il s'agit d'une course entre les deux parties pour prendre la ville où s'il y a une entente tacite entre Moscou et Ankara. Lors d'un entretien téléphonique mardi, le président turc Recep Tayyip Erdogan et son homologue américain Donald Trump se sont « mis d'accord pour agir ensemble à Raqa et Al-Bab », selon une source à la présidence turque. « Nous avons hâte de travailler avec la Turquie et l'administration Trump dans le but d'intensifier nos efforts pour éradiquer Daech », a déclaré pour sa part M. al-Jubeir, en utilisant l'acronyme arabe de l'EI.

La Syrie qualifie de « totalement faux » le rapport d’Amnesty

Le régime syrien a qualifié hier de « totalement faux » le rapport publié la veille par Amnesty International affirmant que 13.000 personnes avaient été pendues en cinq ans dans une prison près de Damas. Le ministère de la Justice a indiqué que ce rapport était « totalement faux et destiné à ternir la réputation de la Syrie dans les instances internationales », selon l'agence de presse officielle Sana. Dans son rapport, Amnesty a indiqué que les personnes exécutées entre 2011 et 2015 dans la prison de Saydnaya, au nord de Damas, étaient en majorité des civils qui s'opposaient au régime de Bachar al-Assad. L'ONG a dénoncé une « politique d'extermination » et estimé que ces exécutions « constituaient des crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité ». Il y a de « fortes raisons de croire que cette pratique perdure jusqu'à ce jour », selon elle. Le ministère de la Justice a démenti que de telles exécutions aient eu lieu sommairement car le processus judiciaire syrien doit respecter « plusieurs étapes ». Amnesty a indiqué que son rapport était basé sur des entretiens avec 84 témoins, au nombre desquels des gardiens, des détenus et des juges. Ce rapport a été publié moins de deux semaines avant un nouveau round de pourparlers à Genève entre régime et opposition sous l'égide l'ONU pour tenter de trouver une issue au conflit qui a fait plus de 310.000 morts depuis mars 2011.