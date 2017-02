UST Oran -Lafarge : Partenariat en béton

Une convention dédiée à la formation a été conclue entre l’Université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), et l’entreprise Lafarge Ciment d’Oggaz (LCO), a-t-on appris auprès des responsables de cet établissement d’études supérieures. Cette action de partenariat, qui s’inscrit dans le cadre du rapprochement entre l’université et le secteur industriel, a été signée mardi au niveau du site de l’entreprise LCO (wilaya de Mascara), a précisé à l’APS, Amine-Bouziane Hammou, vice-recteur de l’USTO-MB, chargé des relations extérieures et de la coopération. Les documents définissant ce partenariat ont été paraphés par la rectrice de l’USTO-MB, Nassira Benharrats, et le directeur financier de LCO, François Lemaire, a indiqué M. Hammou. Un programme de formation bénéficiant aux deux parties constitue l’objectif essentiel de cette convention, a-t-il signalé, expliquant que l’USTO assurera des séminaires et ateliers de travaux pratiques au profit du personnel de l’entreprise LCO. Les étudiants de l’USTO bénéficieront, quant à eux, de stages pratiques et de fin d’études au sein de cette entreprise, a fait savoir M. Hammou, rappelant que son établissement et le groupe Lafarge-Algérie sont également liés par une précédente convention qui a permis l’ouverture, en 2011, d’un parcours de master professionnel en Chimie des matériaux industriels. L’USTO-MB compte, selon le même responsable, 48 conventions de dimension internationale et 37 autres à caractère national, dont 16 conclues avec le secteur industriel. (APS)