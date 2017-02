SAA et Cash : Saine concurrence

La Société algérienne des assurances (SAA) et la Compagnie algérienne des assurances dans le secteur des hydrocarbures (Cash) ont signé récemment un protocole d'accord de coopération commerciale et de saine concurrence, a appris l'APS auprès d'un responsable de la SAA. Portant exclusivement sur les grands assurés (risques entreprises), cet accord vise à introduire «plus de déontologie dans le secteur des assurances pour faire en sorte qu'il y ait un respect entre les compagnies d'assurance elles-mêmes, et également vis-à-vis de leurs clients», explique M. Omar Akchiche, conseiller du Pdg de la SAA. Premier du genre en Algérie, cet accord s'articule autour de trois volets essentiels. Il s'agit, désormais, de s'assurer que la situation financière de chaque grand client à l'égard de sa compagnie d'assurances soit apurée lorsqu'il souhaite changer d'assureur, précise le même responsable. À ce propos, un responsable de Cash explique que ces cas se produisent lorsque certains risques industriels exigent de l'assuré le paiement de polices d'assurance élevées.