Conférence nationale sur l’investissement : Le déficit en formation et en normes

Au moment où l’État mise sur la promotion des exportations hors hydrocarbures, pour améliorer sa situation financière et diversifier ses ressources, les mécanismes d’accompagnement ne semblent pas encore au rendez-vous de cet objectif stratégique encouragé par le gouvernement, dans le cadre du nouveau modèle de croissance. Du moins, beaucoup reste à faire dans ce sens. En fait, cette transition irréversible, dans le sillage de la politique de diversification économique, adoptée par les autorités du pays, ne peut s’opérer que dans le cadre d’une démarche globale et cohérente, ne cessent de revendiquer les experts et les acteurs du commerce extérieurs. Il ne s’agit pas de polémique, mais les chiffres officiels parlent d’eux-mêmes. Le nombre des entreprises qui disposent actuellement de potentialités réelles à l’exportation, hors hydrocarbures, est dérisoire étant inférieur à 500, que, nos exportations (hors hydrocarbures) totalisent moins de 3% du global des ventes de l’Algérie. L’ensemble des intervenants dans l’activité s’accordent sur la question du soutien du gouvernement aux opérateurs, mais, évoquent, par la même occasion, de multiples contraintes qui entravent encore l’acte d’exporter. La démarche de la CACI consiste, d’autre part, à informer les opérateurs sur les opportunités offertes par les marchés, et, d’autre part, à les accompagner dans le processus d’exportation. Le SG de la CACI a annoncé, pour la circonstance, la tenue, au courant de cette année, d’une conférence nationale sur l’investissement. Un évènement qui fait suite à de précédentes conférences de telle envergure, sur le commerce extérieur et l’industrie. D. Akila