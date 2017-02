L’attaché économique de l’ambassade des Etats-Unis à Sétif : Une ville en pleine croissance

À l’issue de sa quatrième journée dans la wilaya de Sétif, Ian Rozdilsky, attaché économique au niveau de la section politique et économique de l’ambassade des États-Unis en Algérie, a consacré son programme à la visite de différents espaces économiques, culturels et commerciaux, où il n’a pas manqué de s’entretenir directement avec les gestionnaires, achevant hier son séjour par une rencontre avec les opérateurs économiques. Au cours d’un déjeuner d’affaires organisé par la Chambre de commerce et d’industrie El-Hidhab, les deux parties se sont longuement entretenues sur différents sujets se rapportant, notamment aux possibilités de partenariat. Un partenariat mutuellement profitable avec une approche qui serait fondée sur une dynamique d’exportation et d’amélioration constante des taux d’intégration nationaux, soulignent d’autres opérateurs économiques qui abonderont également dans le sens de la mise en place de réseaux commerciaux et de transfert de technologie et de savoir-faire. Le diplomate, qui s’est déclaré très satisfait par la visite qu’il vient d’effectuer à Sétif, «une ville en pleine croissance», n’a pas manqué de mettre l’accent sur toutes les potentialités que recèle cette wilaya et qu’il a eu l’occasion de constater au cours de cette visite qui lui a permis d’aller au contact d’opérateurs économiques, de visiter des sites culturels, comme celui de Djemila, de prendre également la mesure de la dynamique commerciale en visitant cette grande cité que l’on appelle «Doubaï» à El-Eulma et de visiter des écoles, dans le cadre de la mise en œuvre du programme «ACCESS» d’apprentissage de la langue anglaise, financé par l’ambassade des États-Unis, où il a assisté à la cérémonie de remise de diplômes des écoles «EPITA» et «MBI» dont il visita aussi le nouvel Institut au niveau duquel la partie technique est pratiquement achevée et qui sera consacré à l’impression en 3 D pour le secteur de l’électroménager. L’attaché économique a visité également, au niveau de la zone industrielle, la conserverie El-Fouara et une unité du groupe SAFCER spécialiséé dans la production de compacto-porcelaine, s’enquérant de la dynamique industrielle et ciblant les possibilités de coopération.

F. Zoghbi