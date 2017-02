Promotion immobilière : Les contraintes administratives, un frein

La première édition du Salon de la promotion immobilière et de l’aménagement urbain (SIPAU) a ouvert, hier ses portes au palais des Expositions des Pins-Maritimes à Alger. L’inauguration de cet important événement a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Bahreïn à Alger et de professionnels du secteur.

Dans une déclaration à El Moudjahid, Boumdal Maâmar, président de l’Organisation des promoteurs immobiliers, a exprimé sa pleine satisfaction quant à la tenue de ce Salon qui permettra, selon lui, «de réunion l’ensemble des professionnels du secteur et de nouer des contactes de partenariat». «Aujourd’hui, les promoteurs rencontrent de multiples contraintes, notamment administratives, les délais de délivrance de certaines autorisations, à savoir le permis de construction, corrections des dossiers techniques, etc.», dit-il. S’agissant du foncier, notre interlocuteur a fait savoir que «la seule source qui (nous) reste, c’est le foncier par concession, à cause de la suppression des crédits pour l’achat des terrains». Le même responsable a sollicité les pouvoirs publics afin de libérer les crédits destinés au foncier ou d’accorder des espaces pour la réalisation de leur projets. «Nous, les operateurs, sommes disponibles à accompagner les programmes de l’État afin d’améliore et de protéger les acquis», a t-il encore mis en relief. Concernant la formation managériale, il a ajouté que «certains promoteurs immobiliers sont dans l’obligation d’une mise à niveau en ce qui concerne les exigences managériales modernes, pour éviter la perte de temps et les dépenses inutiles. Nous pensons engager une réflexion et demander aux autorités de nous aider pour assurer une formations adéquate à l’ensemble des promoteurs dont actuellement le nombre est estimé à 6.000, qui viennent en grande partie d’entreprises de réalisation».

De son côté, la secrétaire générale de l’organisation, Bouhired Houria, a souligné que «des clauses spécifiques du décret exécutif n 14-19, fixant le modèle de règlement de copropriété applicable en matière de promotion immobilière, obligent les promoteurs privés à générer les programmes promotionnels durant deux ans, en attendant que les copropriétaires et les locataires prennent en charge leur immeuble». Elle a rassuré que «les promoteurs sont disposés à relever ce défi, mais les Algériens sont hostiles à tout paiement de charges, alors que la loi les y oblige». Tout en insistant sur la nécessité que désormais la législation s’applique à tous, elle estime que, d’une part, les textes juridiques existent, et que, d’autre part, la gestion immobilière est quasi inexistante. «Il faut impérativement créer une structure de formation professionnelle pour les jeunes chômeurs issus de la formation professionnelle, avec l’engagement de les aider, de les former et de les accompagner à devenir auto-entrepreneurs agréés, spécialisés dans l’entretien et la préservation du cadre bâti», ajoute-t-elle. Il y a lieu de noter que cette manifestation, organisée par la société SPP Communication, en partenariat avec l’ONPI, a enregistré un taux de participation appréciable, aussi bien pour les entreprises nationales de promotion immobilière que pour l’aménagement urbain, avec une participation des entreprises de droit algérien qui dépasse le nombre de 50. En marge du Salon, une journée technique, suivie de débats sera organisée aujourd’hui. Une attention très particulière sera consacrée à l’énergie renouvelable et à son intégration au secteur de la promotion immobilière qui offre des opportunités d’affaires pour toutes les entreprises participantes.

Makhlouf Ait Ziane