Suède-migration : Les centres d’asile cibles de 100 incendies volontaires en 2016

Près d’une centaine de centres d'accueil et de logement des demandeurs d'asile ont fait l'objet d'incendies volontaires en 2016, rapporte la chaîne publique suédoise «SVT», citant des sources policières. Au moins 112 incendies ont éclaté, dans différentes parties du pays nordique en 2016, dans des centres d'asile ou dans des centres en cours d’aménagement, selon des statistiques de la police nationale. Une vingtaine d'incendies ont été causés accidentellement ou par inadvertance, alors que 92 autres auraient été délibérément provoqués par 37 résidents des centres d’accueil. «Nous ne sommes pas certains si le nombre des incendies volontaires a augmenté. Le nombre des centres de réfugiés a aussi sensiblement augmenté à la fin de 2015 et en 2016, ce qui rend toute comparaison plus difficile encore», a déclaré à la chaîne SVT Ola Stoltz, officier supérieur de la police nationale. La veille, l’Agence suédoise de la migration a révélé que quelque 34.700 demandeurs d’asile devraient affluer vers le pays, en 2017, un effectif quoique plus important que celui de l’année dernière reste en deçà des prévisions initiales. Depuis 2014, le pays scandinave de près de dix millions d'habitants a accueilli près de 245.000 réfugiés, l’un des niveaux les plus élevés en Europe, mettant sous une forte pression les capacités d’hébergement et d’intégration du pays.