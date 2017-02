Dans la lucarne : Sommes-nous les cancres de la classe ?

Le football au niveau des clubs peut-être considéré comme le baromètre du "level" atteint par ses clubs dans un pays donné. Il est vrai de nos jours, la pratique du jeu à onze" a connu un formidable développement eu Europe, en Amérique Latine et même en Asie avec la Chine qui est en train d'investir des sommes "colossales" pour "écumer" le "marché mondial" des meilleurs joueurs opérant dans les plus grands clubs européens. Le football, dans tout ce qui se fait de bien et surtout de mieux, risque à terme de changer de continent. L'Asie, et notamment la Chine, pourrait se transformer comme la nouvelle "Mecque" de cette discipline très populaire au demeurant, lorsqu'on sait que plus de six milliards d'être humains peuplent notre planète, on ne peut que comprendre la place qu’occupe ce sport. Il peut être pratiqué sur même des espaces réduits et avec des « chiffons » faisant office de ballon, pour que le stratagème passe sans même l'avaler avec un peu d'eau ou une « canette de soda ». C'est si simple, qu'on peut trouver rapidement du plaisir ne serait-ce factice et /ou éphémère en jouant au football sur un terrain, même non réglementaire.

Le football est presque un « remède » qui peut guérir une maladie, considérée comme imaginaire, étant avant tout psychologique. Une discipline pratique qui soulage, qui donne du tonus à celui qui tape dans un ballon. Ceci dit, notre pays, depuis son indépendance et malgré qu'il sortait d'une colonisation des plus féroces, "meurtrière", a réussi lors de la saison 1963/1964, à

« monter » un championnat national digne de ce nom. Il y avait du beau jeu et aussi des individualités qui peuvent être enviés par n'importe qui aujourd'hui. Il est clair que, malgré le temps qui passe, notre football s'est toujours maintenu parmi les meilleurs sur le plan arabe et autres. On avait vu, en 1982, le superbe parcours de notre équipe nationale, mais aussi nos clubs avec le premier titre remporté par le MC Alger, en 1976, au stade 5-Juillet, en présence de feu Houari Boumediene, contre Hafia Conakry (Guinée) (3 à 0). Il y avait aussi la JSK et l'ESS par la suite qui ont « trusté » les titres aussi bien sur le plan africain qu'arabe. En 90, on est devenu, chez nous, champions d'Afrique. Puis, les très bonnes performances sont encore omniprésentes dans notre football. Récemment seulement, l'ESS remporte la Ligue des Champions africaine devant la redoutable formation congolaise de Vita Club. Puis, l'USMA est vice-championne d'Afrique. Elle avait manqué de "métier" devant le TP Mazembe en finale. Au cours de ce parcours, trois équipes algériennes ont atteint la phase de poules. Puis, la cerise sur le "gâteau", le MO Béjaïa qui atteint la finale de la coupe de la CAF, stoppé par le TPM. D'autres équipes comme le MCA, la JSK, l'USMA et la JSS, représentant du sud du pays, vont retenter une autre expérience. Ce n'est pas donné qu'elles soient quatre équipes qui vont reprendre du service pour la gloire du football algérien. Que ceux aujourd'hui qui disent, çà et là, que notre football, sur le plan de sa compétition locale, est le plus « faible du monde » se détrompent. De qui sont-ils en train de se moquer ? D'où ont-ils sorti cette fausse information qui n'a aucune consistance ou logique matérielle ? Ce ne sont que des élucubrations qui frisent des analyses qui ne sont basées sur aucune donnée palpable ou logique. Ce ne sont que des mensonges proférés par des observateurs qui, apparemment, n'ont rien observé de concret. Pourtant, ceux qui avancent l'idée que notre championnat national est le plus faible du monde, ne sont-ils pas en train de justifier la politique du « tout-étranger » au détriment du joueur ou produit local ? Qu'ils cessent de dire n'importe quoi du fait que leurs analyses deviennent pernicieuses et surtout trompeuses. Car notre championnat est d'un niveau plus qu'appréciable. Qu'avec la solidarité de tous, il peut nous valoir bien des satisfactions. Il faudra seulement y croire fortement du fait que nous possédons des talents à profusion, n'en déplaise à ceux qui ne pensent qu’au Barçà ou au Real Madrid. Ce qui fausse leur vision des choses du fait qu'ils sont obnubilés par ces clubs qu'on vient de citer. Là, on ne peut comparer l’incomparable !

Hamid Gharbi