Côte d’Ivoire : Cinq entraîneurs déjà limogés, un coach algérien arrive

Cinq des 14 entraîneurs du Championnat de Côte d'Ivoire ont déjà été limogés après neuf journées pour "insuffisance de résultats", parmi eux le coach du Stade d'Abidjan remplacé par l'Algérien Djilali Bahloul. Le FC San Pedro, promu cette saison et lanterne rouge, s'est séparé du Tunisien Jani Tarek. Il a passé le relais à son compatriote Fawzi Rouissi, ancienne gloire du football de son pays. Un autre technicien d'Afrique du Nord, l'Algérien Djilali Bahloul, a succédé à Jean-Marie Assoumou au Stade d'Abidjan, 11e avec 9 points, soit deux de plus que le 13e et premier relégable. Ce 13e, la JCA Treichville, a mis fin aux fonctions de Jean Soro, ancien international et ex-sélectionneur national de Beach soccer.