Entretien , Mourad Slatni, entraîneur de l’USM Annaba : « Notre destin est entre nos mains »

Ancien joueur de l’USMAn, du MC Alger et du CRB ainsi que de l’équipe nationale, Mourad Slatni l’enfant prodige du club phare de la ville des «Jujubes» a été appelé à la rescousse des Tuniques rouges, en remplacement d’Abdelkrim Latrèche. Ce dernier a été démis de ses fonctions suite aux deux dernières contreperformances enregistrées devant le NC Magra, à domicile, et l’USM Ain Beida. Dans cet entretien express qu’il nous a accordé juste après avoir dirigé la première séance d’entraînement au stade annexe de l’OPOW du 19-Mai-1956, il nous parle de la situation de l’équipe, mais aussi de ses ambitions..



Mourad Slatni, vous voilà à l’USM Annaba, mais cette fois-ci à la tête de la barre technique. Qui vous a contacté ?

J’ai été contacté par les dirigeants du club au moment où j’étais à Alger pour prendre part à l’assemblée générale élective de l’Association des anciens internationaux (AAIF) dont je suis membre du bureau. C’est le retour au bercail, et ce, après des discussions entamées avec les dirigeants du club. Après mûre réflexion, j’ai accepté de prendre les rênes de l’USM Annaba avec comme objectif primordial, l’accession en Ligue2.



Vous avez dirigé la première séance d’entraînement de l’équipe. Comment avez-vous trouvé l’état d’esprit du groupe après les deux dernières contreperformances ?

Je m’appuie beaucoup plus sur mes deux adjoints à savoir Dellalou et Mokdad qui connaissent très bien le groupe ; quant à moi je me contente de superviser le travail à partir de la ligne de touche tout en apportant des correctifs pour le moment. S’agissant de l’état d’esprit du groupe, franchement, j’ai trouvé des jeunes perturbés après les deux contre-performances de Magra et Ain Beida.

Comment voyez-vous la suite du championnat ?

Comme vous le savez, les deux dernières rencontres nous ont joué un mauvais tour. On partage, désormais, le fauteuil de leader avec Ain M’lila qui nous a rejoints au classement grâce à deux victoires d’affilée, et l’écart qui nous sépare de nos poursuivants directs, à savoir Magra et le MOC, s’est nettement réduit respectivement à 3 et 5 points. D’où l’exacerbation de la concurrence qui est devenue très rude ! Heureusement que ces deux contre-performances sont venues très tôt contrairement à la saison écoulée où on avait trébuché durant les quatre derniers matchs. Ce qui avait permis, à l’US Biskra d’accéder en ligue deux. Ce que l’on peut dire, c’est que notre destin est entre nos mains. Avec les moyens qu’on a, nous sommes avantagés par rapport à nos concurrents. Car il nous reste encore 39 points possibles à prendre. De la sorte, on pourra réaliser notre objectif principal. Pour cela, il faudra travailler très dur tout en évitant de commettre de faux pas.

Le hasard a voulu que votre retour à la tête de la barre technique des Usmistes a coïncidé avec le match qui vous opposera avec l’autre club de la ville en l’occurrence Hamra, prévu, ce week-end, pour le compte de la 18e journée de la DNA. Comment se présente pour vous cette confrontation ?

Sincèrement, j’aurais aimé rencontrer Hamra en première division et pas en DNA pour qu’on puisse parler d’un véritable derby local. Pour ce qui est de la rencontre en elle-même, nous partirons avec les faveurs des pronostics à domicile et que le fair-play domine ce débat annabi à 100%.



Je vous laisse conclure...

On mérite amplement l’accession en L2. On va essayer de corriger les erreurs du passé, au fur et à mesure que les jours passent, afin d’atteindre notre objectif. Je veillerai au grain. Là, il faudra instaurer la discipline et tout en restaurant le sérieux et en éliminanat les perturbateurs qui ne doivent pas dépasser les tribunes.

Réalisé par : B. Guetmi