JSK : Rahmouni et Moussouni succèdent à Hidoussi

Finalement, la direction de la JSK n'a pas tardé à régler la question du nouvel entraîneur. Moins d'une semaine après le renvoi du Tunisien Sofiane Hidoussi, avec qui les choses ont tourné finalement au bras de fer, Moh-Chérif Hannachi est sur le point d'installer un nouveau staff technique. Sur le principe, en effet, le président kabyle est tombé d'accord avec le duo Mourad Rahmouni-Faouzi Moussouni. Les deux entraîneurs, en poste au MC Saida depuis le début de la saison, vont assumer la lourde tâche de maintenir le club en Ligue 1 Mobilis.

Moh-Chérif Hannachi a confirmé officiellement l'arrivée des deux entraîneurs pour après le retour de la JSK du Liberia où elle jouera la semaine prochaine son premier match de coupe de la CAF. "Ce sont des enfants du club. Ils ont émis le vœu de revenir et on est tombés d'accord. Je suis persuadé qu'ils vont sauver le club", a-t-il dit. De son côté, Mourad Rahmouni a assuré qu'il ne pouvait pas "être insensible à la situation de la JSK, un club qui m'a tout donné. Il est de mon devoir de répondre à l'appel du cœur. Il est vrai que la situation paraît un peu difficile, mais on peut faire quelque chose", a t-il assuré.

Le duo Rahmouni-Moussouni devront néanmoins négocier leur départ du MC Saida. Rahmouni a assuré qu'il dirigera ce samedi son dernier match face à l'USM Blida. "Je vais rencontrer le président et on tâchera de trouver la solution qui arrangera tout le monde", a déclaré le futur entraîneur de la JSK.

Ancien défenseur de la JSK et ancien entraîneur-adjoint sous l'ère Moldovan, Mourad Rahmouni ne vient pas en terrain inconnu, tout comme Faouzi Moussouni qui a déjà fait le bonheur de la JSK durant plusieurs saisons à l'époque où il était joueur. Ainsi, si la question du nouvel entraîneur semble être résolue, il n'en est pas de même pour les modalités de séparation d'avec Sofiane Hidoussi qui revendique à être indemnisé, au moment où Hannachi le déclare en abandon de poste.

"Cela fait cinq jours qu'il est en abandon de poste. Nous avons fait venir un huissier de justice pour constater ça et avons déposé un dossier solide contre lui", a-t-il déclaré. De son côté, le Tunisien a décidé de saisir le TAS. L'affaire devrait traîner.

