Ligue 1 (19e journée-suite) : USMBA-MCO tête d’affiche

C’est sans nul doute le choc de cette 19e journée du championnat de Ligue Une Professionnel, dont le programme a été fragmenté en raison de la participation des représentants algériens aux différentes compétitions continentales.

L’USM Bel Abbes, intraitable à domicile, sera l’hôte du Mouloudia d’Oran, auteur d’un parcours intéressant cette saison. C’est une place sur le podium qui se jouera lors de ce derby palpitant, qui ne manquera pas de drainer la grande foule. La meilleure attaque du championnat sera confrontée à la meilleure ligne défensive. Une rencontre qui promet. La formation de la Mekerra tentera de prolonger sa belle série de victoires (3). Une mission délicate face aux coriaces Hamraouas qui n’ont concédé que deux défaites, jusque-là. Par ailleurs, au bas du tableau, le Chabab de Belouizdad, qui flirte avec la zone de relégation depuis l’entame de la saison, reçoit la lanterne rouge. Les deux teams qui ont longtemps souffert d’une instabilité au niveau de leurs staffs dirigeants et techniques, sont en quête de points pour améliorer leurs performances et leurs classements par la même. Le Chabab, qui a retrouvé une certaine stabilité au niveau des résultats depuis l’arrivée de Badou Zaki à la barre technique, veut rester sur une bonne dynamique. Le MO Bejaia a besoin d’un bon résultat à l’extérieur pour enfin relancer la machine. Une rencontre qui s’annonce serrée et indécise entre la plus mauvaise défense du championnat (MOB) et l’une des plus faibles lignes d’attaque. De son côté, l’USM Alger, dont les résultats ne reflètent nullement le potentiel de l’équipe, se rendra à Constantine pour croiser le fer avec le Chabab local, aussi décevant cette saison. Les poulains de Paul Putt se déplaceront en conquérants dans la ville des Ponts suspendus, malgré les nombreuses absences pour cause de blessures. La victoire est impérative pour les camarades de Zemmamouche, qui veulent à tout prix se rapprocher du podium pour suivre la course de plus près. De leur côté, les Sanafirs ne jurent que par le succès aussi. Les trois points de la partie sont pratiquement vitaux pour le Chabab trop proche de la zone de turbulences. Une partie ouverte entre deux équipes pratiquant un beau football.

R. M.

Programme d’aujourd’hui :

A Constantine : (Hamlaoui) (16h) : CSC-USMA

A Bel Abbes (16h) : USMBA-MCO

Au stade 20-Août (16h) : CRB-MOB

NB : Tous ces matches seront télévisés.