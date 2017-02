Fédération algérienne de cyclisme : La candidature de Rachid Fezouine rejetée

La Commission de recours de l'assemblée générale ordinaire de la Fédération algérienne de cyclisme (FAC) a rejeté la candidature de Rachid Fezouine, candidat à sa propre succession au poste de président de la FAC, a indiqué mardi le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS). Le rejet de la candidature de Rachid Fezouine intervient sur la "base de la constitution du MJS en tant que partie civile auprès du tribunal de Sidi M'hamed dans la plainte déposée par l'Office central de répression de la corruption", précise un communiqué du MJS. La candidature de Fezouine est rejetée, ajoute la même source, sur rapport défavorable de l'inspection générale du MJS en application de l'article 14 (alinéa 2) du décret exécutif 16-153 fixant les dispositions relatives aux dirigeants sportifs bénévoles élus. L'assemblée générale élective (AGE) de la Fédération algérienne de cyclisme est prévue le 9 février (10h00) à l'INFS/STS Abdellah Fadhel d'Ain Benian. Les membres de l'assemblée générale ordinaire (AGO), organisée le 25 janvier à l'INFS/STS Abdellah-Fadhel d'Ain Benian, ont adopté les bilans moral et financier (20 voix favorables contre 2). Ils ont également désigné les membres de la commission de candidatures et de recours, présidée par le secrétaire général de la FAC.