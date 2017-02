Espanyol Barcelone : Fissure de l’os temporal pour Piatti

Pablo Piatti, attaquant argentin de l'Espanyol Barcelone, souffre d'une fissure de l'os temporal droit contractée lors du match de championnat contre Malaga (0-1) samedi et manquera donc la prochaine rencontre contre la Real Sociedad, a annoncé son club mardi. Piatti «souffre d'une fissure de l'os temporal (os au niveau de la tempe), due à un choc avec un adversaire lors du match contre Malaga», a expliqué le club. Le joueur a bien fini la rencontre, au cours de laquelle il a marqué le but victorieux des Perruches, «mais, quelques heures après le match, il a ressenti une gêne sur le côté de la tête, près de son oreille droite», a précisé le club catalan. L'attaquant argentin «a passé plusieurs examens médicaux et a rencontré plusieurs ORL et neurologues au cours des dernières heures». Il devrait maintenant «reprendre un entraînement personnalisé et peu intense, pour suivre les règles de précaution». Le joueur doit passer de nouveaux examens dans une semaine, pour suivre l'évolution de sa blessure.