Zimbabwe : Le sélectionneur Pasuwa refuse de démissionner

Le sélectionneur de l'équipe zimbabwéenne de football Kalisto Pasuwa a refusé de démissionner de son poste, allant à l'encontre du souhait du président de la fédération (ZIFA) Philip Chiyangwa, appelant le technicien a jeter l'éponge suite aux mauvais résultats enregistrés lors de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2017, rapporte mardi le quotidien Newsday. «Pasuwa ne va pas démissionner. La ZIFA a le droit par contre de décider de le garder ou le limoger», a affirmé l'agent du sélectionneur Gibson Mahachi, cité par la même source. Logé dans le groupe B en compagnie de l'Algérie, le Sénégal et la Tunisie, le Zimbabwe avait été éliminé dès le premier tour de la CAN-2017, terminant à la dernière place avec 1 seul point décroché face aux Verts (2-2). Les «Warriors» se sont inclinés face au Sénégal (2-0) et la Tunisie (4-2). Pasuwa (46 ans) compte encore une année de contrat. Il s'était engagé avec la ZIFA pour un contrat renouvelable de deux années avec l'objectif de mener les «Warriors» pour la CAN-2017. Pasuwa perçoit un salaire mensuel de 7000 dollars américains, et dans le cas d'un limogeage, la ZIFA doit lui verser 84.000 dollars, souligne Newsday. Le Comité de haute performance (HPC) a conseillé vendredi dernier à la ZIFA de ne pas reconduire Pasuwa dans ses fonctions.