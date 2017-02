Coupe d’Algérie de basket-ball (8es de finale messieurs) : Le NB Staouéli passe aux quarts

Il ne restait qu’un seul match des huitièmes de finale de coupe d’Algérie pour clôturer la liste des qualifiés aux quarts de finale. Il opposait le NB Staoueli à l’USM Alger, club de la super division B. Un match déséquilibré sur le papier, mais en coupe, on s’attendait à un duel disputé, surtout qu’il revêt un caractère derby. Une rencontre qui devait se dérouler initialement le 13 janvier, mais reportée à cause du retour tardif des joueurs du NB Staouéli qui avaient pris part au championnat arabe des nations avec la sélection nationale. Ces derniers se sont finalement imposés largement 86 à 59 et ont rejoint les sept autres clubs déjà qualifiés.

Mokhtar H.

Résultats complets des 16es de finale de la coupe d’Algérie 2017 de basket-ball (seniors/messieurs) :

OS Bordj Bou Arréridj - IRB Bordj Bou Arréridj 49-53

AB Skikda - MC Saida 58-45

JRB Chlef - PS El Eulma 39-73

RC Constantine - MT Sétif 86-64

CS Gué de Constantine - Rouiba CB 69-91

CRB Dar El-Beïda - TRA Draria 96-73

NB Staoueli - USM Alger 86-59

Directement qualifiés : MS Cherchell, USM Blida, O. Batna, CSMBB Ouargla, OMS Miliana, WO Boufarik, NA Hussein-Dey, US Sétif et GS Pétroliers (tenant du titre).



Pas de compétitions ce week-end

Les compétitions nationales de basket-ball prévues le week-end prochain (10 et 11 février) sont reportées à une date ultérieure, en raison de la tenue de l'assemblée générale ordinaire (AGO) de la Fédération algérienne de basket-ball (FABB), samedi à Alger. Ce report concerne les championnats d’Algérie de super-division A et B messieurs, ainsi que le championnat féminin, division nationale, précise la FABB. La Fédération algérienne de basket-ball tiendra son assemblée générale ordinaire le 11 février au siège du Comité olympique et sportif algérien à Ben Aknoun (Alger).

M. B.