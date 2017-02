Moussa Merzougui, président du CABBA : « Bira restera entraîneur du club »

Le président du CA Bordj Bou-Arreridj (ligue 2 Mobilis), Moussa Merzougui, a affirmé, mardi, que l'entraîneur Abdelkrim Bira restera à son poste aux commandes techniques des ''Criquets'' pour le reste de la saison actuelle». Le président du CABBA, qui n'a pas apprécié le récent revers à domicile de son équipe face à l’ASM Oran (1-2) pour le compte de la 19e journée de ligue 2, est finalement revenu sur sa décision de démissionner et annonce le retour du coach Abdelkrim Bira, dès mercredi. Ce dernier, qui n'a pas apprécié l'attitude de certains éléments «perturbateurs» de son équipe après ladite contre-performance, a préalablement décidé de jeter l'éponge avant que les dirigeants et les sages du club ne parviennent à lui faire changer d'avis, ajoute-t-on de même source.

Le même dirigeant du club bordjien rassure quant au retour du coach qui a conditionné son «come-back» par l'éviction de tous les éléments perturbateurs nuisibles à la stabilité du club. Par ailleurs, Merzougui n’a pas omis de présenter ses excuses aux joueurs, après les accusations faisant état que certains d’entre eux auraient été approchés pour lever le pied contre l’adversaire, mais après investigations, ces accusations se sont avérées des rumeurs propagées par les mêmes éléments perturbateurs qui ont relativement et momentanément réussi à déstabiliser le cercle des Jaune et Noir. Concernant son retour aux affaires du club, Merzougui s’est confié à l’APS, affirmant : «Mon retour est dicté par la confiance qui m’est faite par les autorités locales pour servir le CABBA et lui permettre d'amorcer un nouveau départ», en ajoutant : «Je ne suis pas resté insensible à l'appel du club, j'ai décidé de revenir à la présidence du club pour le réorganiser, tout en visant les premiers rôles en championnat». Il a réitéré, à l'occasion, son appel aux fidèles du club, les exhortant à redoubler d'efforts, au moment où «nous nous apprêtons à amorcer la deuxième phase dans la course au titre, même si une place sur le podium à l’heure des décomptes suffirait largement à notre bonheur», a conclu le même responsable.

A l'issue de la 19e journée du championnat, le CABBA pointe à la cinquième place avec 28 points, mais à 12 longueurs du leader, le Paradou AC, et à 3 points du JSM Bejaia (2e).