Ligue 2 (20e journée) : Sérieux test pour le leader

Ce sera le choc des extrêmes. Le leader se rendra chez la lanterne rouge. Une rencontre qui s’annonce difficile pour les deux formations. Les Pirates, qui montrent de nets signes d’amélioration depuis le début de la phase retour, feront tout leur possible pour faire chuter le PAC, sur un nuage depuis l’entame de la saison.

D’autant plus que le RC Arbâa, en quête de points pour échapper à la relégation, n’a plus droit à l’erreur. Un sérieux test pour les protégés du technicien espagnol Josep Maria Nugués. Le dauphin n’aura pas la partie facile, non plus. Les joueurs du coach Ifticen iront à Oran croiser le fer avec la formation de l’ASMO. Une rencontre entre deux vieilles connaissances au football ouvert et alléchant, qui s’annonce passionnante. De son coté, l’US Biskra, bien installé sur le podium, reçoit la modeste formation du CRB Ain Fekroun en position de premier relégable. Une belle occasion pour la formation phare de la région des Zibans d’améliorer encore son classement. Par ailleurs, l’USM Blida, qui bat de l’aile depuis quelques journées déjà, sera l’hôte de la formation du Mouloudia de Saida. Face à une équipe qui vient d’enregistrer le départ de son duo d’entraîneurs Moussouni-Rahmouni pour la JSK, les camarades du revenant Hamiti dispose d’une bonne opportunité pour redresser la barre. Pour sa part, le CABBA, auteur d’un parcours en dents de scie, se rendra à Bou-Saâda pour affronter la formation locale. Une rencontre indécise entre deux outsiders aux grands potentiels. Au bas du tableau, la rencontre entre le Ghali de Mascara et le Mouloudia d’El Eulma, deux teams affichant une meilleure santé durant cette seconde partie du championnat, ne manquera pas d’intérêt non plus.

R. M.

Programme de la journée :



GCM - MCEE

WAB - JSMS

ASMO - JSMB

ABS - CABBA

ASK - ASO

USMB - MCS

RCA - PAC

USB - CRBAF