Formation en oncologie pédiatrique : 50 médecins au CPMC

L’importance de la formation continue du pédiatre, a été à l’ordre du jour au Centre Pierre et Marie-Curie(CPMC) qui a regroupé hier une cinquantaine de médecins pédiatres issus de différentes wilayas du pays (Sétif, Batna, Oran, Laghouat...), pour une session de formation de deux semaines afin de développer leurs connaissances et améliorer la prise en charge des enfants cancéreux

Le Dr Cherifa Louni, du service d’oncologie pédiatrique du CPMC a déclaré à cette occasion que «cette formation pratique de deux semaines a été précédée par une formation théorique au centre de formation paramédicale de Parnet le mois de novembre dernier et qui s’est déroulée sur une durée d’une semaine. Les médecins concernés se sont présentés déjà la première fois il y a un mois pour la partie pratique sur une durée d’une semaine afin d’assister aux différentes étapes des soins comme les réunions de concertation pluridisciplinaire de malade.»

L’assistant principal du service de pédiatrie du CHU de Batna, le Dr Badraddine Salhi qui a bénéficié de cette formation a expliqué que «c’est une formation qui entre dans le cadre du plan anti-cancer est une bonne initiative pour les médecins pédiatres vu que le Centre hospitalo-universitaire de Batna ambitionne d’ouvrir une unité anticancer pédiatrique.»

Selon les spécialistes, une moyenne de 1.000 nouveaux cas de cancer pédiatrique, est enregistrée annuellement en Algérie. Le cancer pédiatrique représente, entre 1 à 5% de l’ensemble des cancéreux.

Le cancer occupe la première position du taux d’hospitalisation pédiatrique. 80% des enfants hospitalisés sont des cancéreux. L’enfant souffre de tumeurs de cerveau, de l’œil, des os et des muscles et la leucémie qui représente entre 30 à 40% de l’ensemble des cancers pédiatriques.

La moyenne du taux de guérison du cancer pédiatrique est de 50% en Algérie alors qu’elle est entre 70 à 80% dans le monde en dépit de la prise en charge des enfants cancéreux qui s’est beaucoup améliorée par rapport aux précédentes années, notamment, avec la disponibilité de médicaments.

Les spécialistes explique que «le taux de mortalité des enfants cancéreux est très élevé et ce n’est pas suite à leur maladie mais à cause des effets secondaires du traitement.»

Wassila Benhamed