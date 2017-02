La Radieuse à Batna, Khenchela, Mila et Béchar : Hommage aux victimes du devoir

L’association sportive Radieuse, présidée par Chafi Kada, continue sa noble mission de solidarité et de soutien envers les victimes du devoir national. C’est ainsi qu’elle a fait le déplacement à Khenchela, Batna, Mila et Bechar, afin de rendre hommage aux victimes du devoir national et soutenir les familles des quatre gendarmes décédés sur un chantier du tunnel de la Chiffa, situé entre les wilayas de Blida et Médéa. L’émotion était grande au sein des familles des regrettés Sedira Salah de Ferdjioua (w. de Mila), Habib Boutaleb de Taouzrit (w. de Khenchela), Rakib Amine de Ras-el- Aioun (w. de Batna) et Mimouni Lahcène de Bechar.

Des trophées de mérite, des aides financières et d’autres distinctions ont été remis aux familles des martyrs du devoir national, lesquelles ont salué et remercié l’initiative de la Radieuse qui a fait un long déplacement afin de présenter les condoléances et le soutien du peuple algérien à des gens qui méritent cet hommage.

Le president de la Radieuse dira «c est notre devoir de rendre hommage à ces familles qui méritent plus, je tiens à remercier vivement les policiers les gendarmes et les militaires pour leur sacrifice, c est grâce à eux que l’Algérie est toujours debout ».